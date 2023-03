Andersson om skandaleintervjuet: – Ekstremt dårlig av meg

– Jeg overreagerer på en måte jeg ikke burde. Jeg har vært landslagssjef i sju år, og dette er ekstremt dårlig av meg. Jeg vil gjerne snakke med Bojan om det, sa Andersson.

Landslagssjefen møtte pressen tirsdag etter det mye omtalte intervjuet som ble gjort etter Sveriges 5-0-seier over Aserbajdsjan i EM-kvalifiseringen dagen i forveien.

Han fortalte at han har forsøkt å ringe Djordjic og sendt ham SMS. Andersson la til at han ikke ville beklage, men at han vil forklare seg.

– Jeg kan forstå om han tolker det sånn (rasistisk), sa Andersson og la til:

– Jeg ber om unnskyldning om han har tolket det sånn.

Det hele startet med at Djordjic var nysgjerrig på hvorfor Andersson ikke hadde brukt 24 år gamle Jesper Karlsson mer enn åtte minutter i løpet av de to kampene mot Belgia (0-3) og Aserbajdsjan.

Intervjuet endret karakter og gikk over til å bli en diskusjon før det ble en regelrett krangel med personkarakteristikker kastet fram og tilbake.

Hvem han representerer

Spørsmålet om rasisme kom opp i løpet av intervjuet da Djordjic fikk inntrykk av at Andersson snakket om hans etniske bakgrunn.

– Når jeg spør hvem han representerer, handler det om han er en spiller, en leder eller en ekspert. Absolutt ingenting annet.

Djordjic presiserte at Andersson representerer ti millioner mennesker. Da kontret landslagssjefen med å spørre hvem TV-eksperten representerer.

– Sverige så klart. Forsøker du å si at jeg burde spilt for Serbia? svarte den tidligere Manchester United-spilleren med serbisk bakgrunn.

Vil ikke glemme

– Du snakker mye nå. Du blir aggressiv. Hvorfor? Hvem skal jeg ellers representere. Hvilket land ellers? Serbia, vil du si det? Er det dét du forsøker å si? Jeg representerer deg like mye som alle andre. Dette svaret kommer jeg ikke til å glemme, det er dårlig, fortsatte han.

Landslagssjefen takket for seg og forlot intervjuet etter snaut tre minutter.

Sverige-sjef Jens T. Andersson opplyste til pressen mandag kveld at Andersson angrer på intervjuet.