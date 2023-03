Ruud tapte for nederlender og er ute av Miami Open: – Det var et surt og bittert tap

27-åringen van de Zandschulp slo Ruud de to første gangene de møttes. I Roma på rødgrusen i fjor fikk Ruud sin revansj.

Denne gangen ble det et nytt tap for Ruud.

– Det var et surt og bittert tap, men jeg synes også at det var mye bra spill. Dette var skuffende, for jeg følte egentlig at jeg hadde matchen litt nede i lomma, sa Ruud til NTB.

Han fortalte at han hadde 2-0 og mulighet til break i det avgjørende settet.

– Det var en lett forehand jeg skal vinne ni av ti ganger, men dette var selvfølgelig den tiende gangen der det ikke gikk.

Kjipt

Ruud sier at dette ble nok et av de jevne og kjipe oppgjørene som er endt med tap så langt i år. Uansett har ikke Ruud tenkt å deppe for lenge.

– Det ble egentlig en velspilt kamp som jeg tar med meg mye positivt fra. Jeg føler at jeg begynner å finne takter til god form, både fysisk og tennismessig. Og det skal jeg forsøkte å bygge videre på. Du kanskje kalle det et lite momentum. Selv om det ble tap er det mye positivt man kan ta med seg, sa Ruud.

Ruud tok seg til finalen i fjorårets turnering i Miami. Da ble det tap mot nåværende verdensener Carlos Alcaraz.

Natt til lørdag slo Ruud belarusiske Ilja Ivasjka i strake sett i ATP1000-turneringen. Ruud er seedet som nummer tre og gikk dermed rett til den andre runden i storturneringen.

Den siste

Turneringen i Miami er den siste før grussesongen i Europa starter. Det er Ruuds favorittunderlag. Den første av disse turneringene spilles i Monte Carlo.

– Grussesongen står for tur, og det er det som er bra med tennis. Du får nye sjanser ganske fort. Jeg skal hold meg positiv og lys til sinns og bare jobbe på videre. Det er mange store turneringer som står for tur, og det er mye å glede seg til, sa Ruud til NTB.

Casper Ruud sier at det på mange måter er den morsomste delen av sesongen som venter.

– Det er mange fine steder som venter, og det er kort vei mellom turneringsstedene. Det er fint vær, fine byer og mange tennisfans på plass. Og ikke minst er det grus. Det blir en viktig og spennende tid framover, og jeg skal finne den virkelig gode formen.