Mol og Sørum tapte finalen i Mexico

Det var duket for en spennende finale i mexicanske Tepic søndag kveld. Mol og Sørum tapte for den unge svenske duoen i semifinalen i EM i München i fjor, og gjentok tapet i årets finale.

Nordmennene klarte aldri å nå opp til svenskene, og tapte 16-21 i det første settet. Heller ikke i det andre settet klarte nordmennene å vippe kampen i sin favør. Til slutt ble det tap 15-21.

Dermed ender den norske duoen med en 2.-plass i turneringen.

Åhman (21) og Hellvig (21) har tatt sandvolleyballverden med storm det siste året og vil trolig fortsette å være en tøff konkurrent for den norske toppduoen i flere år fram i tid.

Tredje gang

Dette var den tredje gangen at Mol og Sørum møtte det svenske paret i en finale på verdenstouren. Det norske laget vant de to første finalene, men i den tredje måtte de altså tåle et tap. Seieren var den første for det svenske paret på verdenstouren.

Det norske laget har vunnet tre ganger over svenskene den siste måneden.

– Vi har vært nær å slå dem før, og vi visste at det var mulig. Det er et tøft lag å slå. og vi visste at vi ikke hadde råd til å gjøre noen feil. Vi spilte superfokusert og ga alt, sa David Åhman til volleyballworld.com.

18 på rad

Mol og Sørum er regjerende olympiske mestere og har vunnet en rekke turneringer på verdenstouren. De vant årets første Elite16-turnering i Doha i starten av februar.

Før tapet for svenskene hadde det norske paret vunnet 18 kamper på rad.

Turneringen i Mexico var også en del av kvalifiseringen inn mot OL i Paris i 2024. Der skal 24 lag delta. Frankrike er direktekvalifisert som vertsnasjon. Det samme blir laget som vinner VM i Mexico i oktober. Totalt 17 OL-plasser deles ut via verdensrankingen. De fem kontinentalforbundene har til sammen fem plasser i OL gjennom kvalifisering. I Europa er det nasjonscupen som teller.

– Vi trenger tolv bra resultater for å ta oss til OL, og når har vi prestert bra i to turneringer, sier Sveriges landslagssjef Rasmus Jonsson.

