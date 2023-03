Landslaget kom forsinket til Georgia

– Terminlista ligger der, og vi har visst om dette en stund, at starten kom til å bli veldig tøff, sier landslagssjef Ståle Solbakken, som ikke vil dramatisere forskjellen i lagenes inngang til kampen.

Norge har hatt en god treningsuke i Marbella, men spilte en tøff og kraftkrevende kamp mot Spania lørdag kveld. Tidligere samme dag spilte Georgia hjemme mot svake Mongolia (nummer 183 av 211 lag på Fifa-rankingen) og vant 6–1. Khvicha Kvaratskhelia og de andre førstevalgene fikk hvile.

– De brukte B-laget, og det visste vi. Det kommer også vi til å gjøre når vi har kamp utenom kvalifiseringen, sier Solbakken.

Etter søndagens restitusjonstrening i Marbella reiste det norske laget til Georgia, med en charterflygning som ble forsinket. En lang reise og kryssing av flere tidssoner er ytterligere komplikasjoner i oppkjøringen til kampen. Solbakken mener at laget vil håndtere det.

– Etter Spania-kampen gjorde vi ikke så mye. Moi fikk noen taler under middagen, etter at han spilte sin 50. landskamp. Vi var enige om å prøve å få mest mulig søvn. I dag hadde vi et møte som var delt inn i tre, sa Solbakken.

Gjennomgang

– Vi hadde en kort gjennomgang av Spania-kampen og la den død. Så hadde Martin (Langangergaard, mental trener) 6–7 minutter om hvordan spillerne best håndterer Georgia-kampen individuelt og som lag, og så hadde vi noe om det georgiske laget og hva vi venter oss fra dem, så spillerne har det på flyet.

Han mener at det er viktig å rense hodene etter Spania-kampen.

– Jeg skal ikke gjøre noen psykologisk forelesning til stryk, men det handler om hvilken boble du er i. Hva skal vi bruke flyturen til? Til å slappe av, ikke kverne om Spania-kampen, som er ferdig. Og så kan man kanskje bruke noen minutter på info om Georgia. Hva er min rolle, hva kan jeg gjøre for meg selv og for lagkameratene? Så legger man det bort, ser en film. Det gjelder å være klar i hodet, sier Solbakken.

Hvile, søvn, føde

– Nå trenger vi hvile, søvn, mat og drikke, men også å være så godt forberedt som mulig. Det finnes teknikker til å gjøre det. Martin jobber med fotballspillere, håndballspillere, golfspillere, men også med, eh, de som skal passe på oss, holdt jeg på å si. Etterretningstjenester, militære. Det er litt av de samme teknikkene, som er overførbart fordi vi er alle mennesker.

Landslaget trener på stadion i Batumi mandag kveld. Til den obligatoriske Uefa-pressekonferansen tar Solbakken med seg Alexander Sørloth. Trønderen misset en stor sjanse til utligning rett før Spania punkterte lørdagens kamp med sitt 2. og 3. mål, men Solbakken er godt fornøyd med Erling Braut Haalands erstatter i spissrollen.

– Jeg er veldig happy med det Alex gjorde, på alle parametere. Jeg tror også han sitter med en god følelse. Han har vært lenge i gamet og vet at noen ganger er det stolpe-inn, noen ganger ut. Lørdag var det ut, men ut over sjansen som gikk rett utenfor var det han som sto bak Fredrik Aursnes’ kjempesjanse, og han var veldig nær å få inn den som havnet på streken, sier han.

God prestasjon

Lagkaptein Martin Ødegaard mener laget må ta med seg det positive fra lørdagens kamp inn mot oppgjøret i Georgia.

– Vi møtte et veldig godt lag, et av de beste i verden, og vi gjorde en veldig god prestasjon bortsett fra 15–20 minutter i begynnelsen og slutten av kampen. Det er klart av vi må ta med oss det, sier han.

Han er heller ikke enig i at Norge har et absolutt resultatkrav i tirsdagens kamp.

– Vi sa før samlingen at uansett hva som skjer så vil det fortsatt være åpent, men vi går selvfølgelig for seier, sier han.

Norge har vunnet tre åpningskamper i kvalifiseringer siden forrige gang laget var i sluttspill. Forrige gang Norge kvalifiserte seg til et sluttspill, endte åpningskampen med 1-3-tap hjemme for Latvia. Resultatet ville vært det samme som i lørdagens kamp om det ikke var for en scoring av Ståle Solbakken.