Georgias trener liker ikke «Kvaradona»-fokus: – Hvis han spiller …

En italiensk journalist som lager en dokumentar om «Kvaradona» ville på pressekonferansen vite hvordan det føles å trene en slik spiller og ha ham i laget.

– Det er Georgia mot Norge, ikke Kvaratskhelia mot Norge, var den ellers imøtekommende Sagnols korte svar.

Landslagskaptein Guram Kashia, som han hadde med seg til pressekonferansen, var mer snakkesalig om emnet.

– Khvicha er en fantastisk spiller, og jeg elsker å spille både med og mot ham. Han er et konkurransemenneske, et fantastisk talent og en fin person. Han har mål, og han gjør alt for å oppnå dem. Det er stort å ha ham i laget, og jeg håper han hjelper oss i morgen, sa midtstopperen.

– Hvis han spiller, stakk Sagnol inn, til latter i forsamlingen.

Skrøt av Norge

Den tidligere venstrebacken for Bayern München og Frankrikes landslag har vært Georgias landslagssjef i to år. Forrige VM-kvalifisering ble avsluttet med hjemmeseier over Sverige i Batumi, og i fjor ledet han laget til gruppeseier i nasjonsligaen og opprykk til B-divisjonen der Norge er blant de mulige motstanderne.

Sagnol protesterte da Georgias rivaler om 2.-plassen i EM-kvalifiseringsgruppa ble sammenlignet med Bulgaria og Nord-Makedonia, som ble slått i nasjonsligaen.

– Jeg har stor respekt for Bulgaria og Nord-Makedonia, men Norge kan ikke sammenlignes med dem. Det norske laget er mye sterkere, mye bedre, sa han.

– Selvsagt så vi Norges kamp i Spania, og resultatet løy om den kampen. Norge spilte en veldig god kamp og viste mange kvaliteter. Mine spillere vet at det blir en tøff kamp, men vi er rede for det.

Lei for Haaland-fravær

Erling Braut Haaland og hans fravær ble selvsagt også et tema på pressekonferansen.

– Som fotballelsker er jeg glad når alle de store spillerne er på banen. Derfor er jeg litt skuffet over at Haaland ikke er her. Mine spillere vil også spille mot de aller beste, for de ønsker å prestere mot dem, sa Sagnol.

– Uten Haaland vet vi at Norge spiller litt annerledes, men det er en annen sak.

Kashia, som til daglig spiller i Slovan Bratislava, bekreftet trenerens antakelse. Han uttalte til og med Haalands navn riktig, med «å».

– Han er i øyeblikket verdens beste spiss, og jeg ville gjerne fått prøve meg mot en slik spiller. Litt skuffet er jeg over at han ikke er med, men jeg håper å få muligheten neste gang, sa han.

Svarte om Østigård

Det første spørsmålet til Sagnol om en enkeltspiller var for øvrig verken om Haaland eller Kvaratskhelia, men om Leo Østigård. En georgisk journalist ville vite hvordan «» Kvaradona»» forbereder seg på å møte en klubbkamerat.

– Selvsagt kjenner Khvicha denne spilleren godt. Han trener med ham hver dag, men Østigård er ikke den eneste på Norges lag, og vi vet ikke engang om han spiller. For meg er det et ikke-emne. Jeg er mer interessert i Norges struktur, hvordan de angriper og forsvarer seg, og hvilken intensitet de har i spillet. Man må alltid spille som et lag. Khvicha spiller også en annen rolle i landslaget enn i Napoli. Vi har andre spillere, de har andre spillere. Jeg ser ikke poenget ved å snakke om én spiller i et lag, svarte han.

Tirsdagens kamp på Batumi Arena er utsolgt. Det betyr 20.000 tilskuere på stadion som blir finalearena i sommerens EM-sluttspill for U21-landslag. Det er et sluttspill Norge skal være med i, men det norske laget spiller sine kamper i gruppespillet og helt fram til en eventuell semifinale i Romania på den andre siden av Svartehavet.

Sagnol har mange unge spillere i sin tropp.

– Vi har 11-12 spillere som kan være med i U21-EM. Det er et veldig ungt lag, sa franskmannen.