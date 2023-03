Fem nasjoner ut mot IOC foran styremøtet

Mandag rykket de fem nasjonenes utenriksministre ut med en felles uttalelse rettet mot IOC-styremøtet som begynner i Lausanne tirsdag.

Der er beskjeden tydelig: Utestengelsen av russiske og belarusiske utøvere må videreføres. IOC har åpnet for at de to nasjonenes utøvere kan bli tatt inn i varmen igjen på visse vilkår.

«Det finnes ikke en eneste grunn til å gå bort fra eksklusjonsregimet IOC besluttet rundt russiske og belarusiske idrettsutøvere umiddelbart etter den russiske invasjonen i Ukraina for mer enn ett år siden. Vi er overbevist om at tiden ikke er inne for å vurdere å åpne en vei for at russiske og belarusiske idrettsutøvere kan få returnere til De olympiske leker uansett status», heter det i den felles uttalelsen.

Videre pekes det blant annet på at situasjonen for mange ukrainske idrettsutøvere fortsatt er svært vanskelig som følge av krigshandlingene.

IOC-diskusjoner

Det internasjonale olympiske komité (IOC) har varslet at det skal ses på muligheten for å gi russiske og belarusiske utøvere adgang til å konkurrere som nøytrale og uten nasjonssymboler. OL-toppene vil også forsøke å nekte utøvere som «aktivt har støttet» Ukraina-krigen å konkurrere.

Det er ventet at detaljer rundt de aktuelle vilkårene vil bli diskutert på styremøtet denne uken.

«Selv om IOC ikke har tatt noen endelige avgjørelser ennå, oppfordrer vi sterkt til å revurdere planene og gå tilbake til den opprinnelige velprøvde holdningen som støttes av det internasjonale samfunnet», heter det i mandagens felles uttalelse fra Estland, Latvia, Litauen, Polen og Ukraina.

Videre heter det at Russlands vei tilbake til idretten er «å avslutte angrepskrigen».

– Flesteparten av de russiske medaljene under Tokyo-OL ble vunnet av utøvere som har bånd til landets militære, uttaler den estiske utenriksministeren Urmas Reinsalu på Twitter.

Ekspert gir IOC råd

Alexandra Xanthaki, spesialrapportør for kulturelle rettigheter i FN, har ved flere anledninger anmodet IOC om å slippe til russiske og belarusiske utøvere igjen. Hun mener en fortsatt utestengelse krenker deres rettigheter.

FN-eksperten, som gir IOC råd i saken, uttalte seg om saken igjen søndag kveld. Da skrev hun på Twitter at selv russiske utøvere som har deltatt til krigshandlingene i Ukraina bør få konkurrere igjen.

Xanthaki skriver at russere og belarusere bør tas inn i varmen igjen så lenge de ikke har «anklager om krigsforbrytelser, folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigspropaganda» rettet mot seg. Har de ikke det, bør det åpnes for deltakelse i Paris-OL under nøytralt flagg og uten nasjonssymboler.

«Vi kan ikke holde alle menn som deltar i ulovlige kriger etter ordre fra landenes deres, ansvarlige. De som utfører forbrytelser, må vi imidlertid gjøre det med», skrev den greske advokaten.

Det er ikke kjent i hvilken grad Xanthakis råd blir styrende for det IOC kommer fram til tirsdag.

Friidretten sa nei

Det er ulike syn i idretten og på politisk nivå rundt Russlands vei tilbake til konkurranser. I forrige uke besluttet Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) at russere og belarusere skal forbli utestengt «i overskuelig framtid».

Norske myndigheter har vært tydelige på at tiden ikke er moden for å slippe opp på restriksjonene.

– Det er overhodet ingen ting som tilsier at IOC i det hele tatt bør tenke på å slippe til russiske og belarusiske idrettsutøvere på den internasjonale arenaen. Det tar vi rett og slett sterk avstand fra, sa kultur- og likestillingsminister Trettebergstuen til NTB i forrige måned.