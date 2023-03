Direkte TV-sport mandag

17.00: Tennis, ATP1000-turnering fra Miami, sjette spilledag. (Eurosport N)

19.00: Ishockey, NM-sluttspillet menn, semifinale 5. kamp (best av 7): Storhamar – Vålerenga fra CC-Amfi på Hamar. Det står 2-2 i kamper. (TV2 Sport2)

20.45: Fotball, EM-kvalifisering menn, 2. runde (20.45): Gruppe B: Irland – Frankrike fra Dublin. Vi er framme ved andre runde og Frankrike kommer fulle av selvtillit etter å ha smadret Nederland fredag. Dette er den første kampen for Irland. (TV2 Sport1). Gruppe F: Sverige – Aserbajdsjan fra Friends Arena i Solna. Svenskene innledet med 0-3 for Belgia mens Aserbajdsjan tapte 1-4 for Østerrike. Her må hjemmelaget vinne for å holde liv i EM-planen. (TV2 Sport Premium).

21.00: Tennis, ATP1000-turnering fra Miami, sjette spilledag. (Eurosport N)

01.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Buffalo Sabres – Montréal Canadiens fra KeyBank Center. (Vsport2)

02.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild – Seattle Kraken fra Xcel Energy Center. (Vsport1)

04.00: Ishockey, NHL: Anaheim Ducks – Colorado Avalanche fra Honda Center. (Vsport2)