Trakk seg fra NM: – Vondt å bli forskjellsbehandlet

Den paralympiske mesteren fra 2012 forteller til Bergensavisen om mesterskapet på Fornebu at de fikk beskjed om at kampene deres skulle spilles i en treningshall i kjelleren.

– Arrangøren hadde ikke pyntet den til NM, for å si det sånn. Det ble jo bare nok et slag i trynet at vi skulle spille der nede, mens de funksjonsfriske spilte i en NM-pyntet hall over oss, slår Urhaug fast.

– NM er det store høydepunktet for oss i Norge, akkurat som det er for de funksjonsfriske. Da er det vondt å bli forskjellsbehandlet. Det er det jeg reagerer på, og som gjør at jeg trakk meg, sier han til BA.

Fjorårets NM skapte også bråk da parautøverne ble behandlet annerledes enn de funksjonsfriske når det kom til plassering av bord, dommere og pengepremier.

– Nå føles det som at alt som ble sagt etter forrige oppvask, ikke betød noe som helst, for da vi kom inn i hallen, var det ikke tilrettelagt for rullestol, sier Urhaug.

I tillegg til Urhaug var det to andre utøvere som trakk seg. Bordtennispresident Christian Ibenfeldt sier at Norges Bordtennisforbund hadde gjort det klart for arrangøren at om det skulle spilles kamper i kjelleren, skulle det gjelde for alle.

Til Nettavisen opplyser Ibenfeldt at det blir opprettet en varslingssak.

– Dette skulle ikke skjedd, og det vil få konsekvenser for de som ikke har gjort jobben sin, sier Ibenfeldt til BA.

