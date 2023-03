Sveits tok fjerde strake VM-gull i curling etter norsk kollaps i siste omgang

– Taktikken var å åpne defensivt. Det er sånn vi har spilt hele uken og det fungerer bra for oss. Vi prøvde å få en tett kamp helt til slutten for å ha noen sjanse, sa skip Marianne Rørvik i et intervju med arrangøren.

– Det har gått langt over hva vi kunne håpet på, fortsatte hun.

Norge sikret seg finalebillett etter de vant 8-5 over Canada lørdag kveld. Sveits på sin side knuste Sverige 8-4 i den andre semifinalen.

Som regjerende verdensmestere var sveitserne storfavoritter i mesterskapet. Sveits gikk ubeseiret gjennom hele VM.

– For en kamp de norske jentene spilte, kommenterte Thoralf Hognestad på Discovery.

– Du verden, de har presset Sveits hele veien i denne kampen. De gjør en stor kamp, la ekspert Lars Vågberg til.

Det norske laget består av skip Rørvik, Kristin Skaslien, Martine Vollan Rønning og Mille Haslev Nordbye.

Det ble en svært tett og jevn finalekamp hvor det sto 2-2 etter de første fem omgangene.

Lagene fulgte hverandre tett ut over den andre halvdelen av kampen, og før den tiende og siste omgangen hadde sveitserne en 4-3-ledelse.

Sveitserne økte ledelsen med enda ett poeng i den siste omgangen etter Skaslien bommet totalt på den siste dragningen.

– Hadde noen sagt at de ble nummer to i VM, så hadde de sagt at de tar den, mente Vågberg.

Verdensmesterskapet ble spilt mellom 18. og 26. mars i svenske Sandviken.

[ Sveits knuste Norge 14-4 i curling-EM for ett år siden ]