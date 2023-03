Søndagens direkte TV-sport

06.00: Golf, Asian Tour, World City Championship fra Hong Kong. (Vsport Golf)

07.40: Alpint, NM i Trysil, slalåm kvinne, 1.omgang. (NRK1)

09.45: Motorsport, MotoGP, Red Bull Rookies Cup, 2. runde. (Vsport3)

09.55: Alpint, NM i Trysil, slalåm kvinner, 2. omgang. (NRK1)

10.00: Kombinert, verdenscup menn (22 av 22) i Lahti, Finland: Hopp (HS130). (Vsport1)

10.55: Skiskyting, NM i Alta, stafetter: 3 x 6 km kvinner. (NRK1)

11.00: Langrenn, verdenscup i Lahti, Finland (siste), fellesstart: 20 km klassisk kvinner. (TV3)

11.00: Snowboard, verdenscup i Silvaplana, Sveits: Slopestyle kvinner, finale. (Vsport+)

12.00: Alpint, NM i Trysil, slalåm menn, 1. omgang. (NRK1)

12.00: Motorsport, Moto3 Race fra Portugal Grand Prix. (Vsport3)

12.15: Sykling, Volta a Catalunya i Spania, verdenstouren menn (9 av 35): 7. og siste etappe. (TV2, Eurosport N)

12.45: Langrenn, verdenscup i Lahti, Finland (siste), fellesstart: 20 km klassisk menn. Og her sier vi farvel til verdenscupen denne sesongen med igjen forventet stor norsk dominans. (TV3)

13.00: Snowboard, verdenscup i Silvaplana, Sveits: Slopestyle menn, finale. (Vsport+)

13.10: Motorsport, Moto2 Race fra Portugal Grand Prix. (Vsport3)

13.25: Skiskyting, NM i Alta, stafetter: 4 x 7,5 km menn. (NRK1)

13.40: Fotball, engelsk superliga kvinner (16. runde): Manchester City – Chelsea. Her kan Guro Reiten igjen få en avgjørende rolle i bortelagets jakt på seriemesterskapet. (Vsport2)

14.00: Håndball, Europaligaen kvinner, kvartfinale 2. kamp: Thüringen – Sola. (3+)

14.00: Fotball, engelsk League One menn (38. runde): Forest Green Rovers – Sheffield Wednesday fra The New Lawn Stadium. (Vsport1)

14.15: Sykling, Gent – Wevelgem i Belgia, verdenstouren menn (12 av 35). (Eurosport N)

14.30: Kombinert, verdenscup menn (22 av 22) i Lahti, Finland: 10 km langrenn. Og dette blir siste opptreden for Jarl Magnus Riiber internasjonalt denne vinteren. han har gjort sin beste sesong noensinne. (TV3)

14.30: Motorsport, MotoGP fra Portugal Grand Prix. (Vsport3)

14.50: Alpint, NM i Trysil, slalåm menn, 2. omgang. (NRK1)

15.00: Fotball, EM-kvalifisering menn, 2. runde: Gruppe H: Kasakhstan – Danmark fra Astana. Danmark innledet med å slå Finland 3-1 i København torsdag. (TV2 Sport Premium)

15.00: Curling, VM kvinner i Sandviken, Sverige: Finale. (Eurosport 1)

15.15: Hopp, verdenscup menn (30 av 32) i Lahti, Finland (HS130). (TV3)

16.00: Golf, European Tour, WGC Dell Match Play Championship fra Austin Country Clubi Texas. (Vsport Golf)

16.00: Darts, PDC European Tour, European Darts open. Dag 3, kveldsprogrammet. (Vsport1)

16.15: Håndball, Eliteserien kvinner (21. runde): Vipers Kristiansand – Byåsen fra Kristiansand. (TV2 Sport1)

17.00: Sykling, Gent – Wevelgem i Belgia, verdenstouren kvinner. (Eurosport N)

17.00: Snowboard, verdenscup i Mont St. Anne, Canada: Snowboardcross kvinner og menn, utslagsrunder. (Vsport+)

17.15: Tennis, ATP 1000 Masters-turneringen fra Miami. (Eurosport 1)

17.15: Fotball, skotsk Cup. SPFL Trust Trophy. Finale: Raith Rovers – Hamilton Academy. (Vsport2)

18.00: Fotball, EM-kvalifisering menn, 2. runde: Gruppe C: England – Ukraina fra Wembley i London. England fikk en sterk start med 2-1 borte over Italia i første kamp. Men det vil bli en spesiell atmosfære rundt denne kampen. (TV2 Sport Premium). Gruppe J: Liechtenstein – Island fra Vaduz. Island tapte 0-3 i sin første kamp. (TV2 Sport Premium2)

20.00: Golf, PGA-turneringen Corales Puntacana Championship, fra Corales Golf Club i Den dominikanske republikk. (Eurosport N)

20.45: Fotball, EM-kvalifisering menn, 2. runde: Gruppe C: Malta – Italia fra Ta’ Qali. (TV2 Sport1), Gruppe J: Luxembourg – Portugal fra Luxembourg by. Cristiano Ronaldo satte verdensrekord i antall landskamper mot Liechtenstein (seier 4-0) torsdag. Her øker han til nummer 198. (TV2 Sport Premium).

21.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Arizona Coyotes – Colorado Avalanche fra Desert Diamond Arena. (Vsport2)

21.00: Motorsport, Nascar Cup Series. (Vsport3)

21.30: Sandolleyball, verdenstour elite 16 (2 av 10) i Tepic, Mexico, 4. dag: Bronsefinaler kvinner og menn, finaler fra midnatt. (Vsport+)

00.00: Ishockey, NHL: Chicago Blackhawks – Vancouver Canucks fra United Center. (Vsport1)

01.00: Golf, LPGA-turnering kvinner (1,75 mill. dollar) i Gold Canyon, Arizona. (Vsport Golf)

04.30: Ishockey, NHL: Los Angeles Kings – St. Louis Blues fra crypto. com arena. (Vsport1)