Laporte og Van Aert sammen over målstreken i Gent-Wevelgem

De to Jumbo-Visma-rytterne var overlegent sterkest på brosteinen i Belgia. Van Aert var favoritt inn mot finalen, men noe kamp om seieren ble det aldri da de to bestemte seg for å krysse målstreken arm i arm.

Til slutt ga belgieren seieren til franskmannen, som dermed tok en av sine største seirer i karrieren.

Uno-X-rytteren Rasmus Tiller var aktiv i feltet bak seirende Laporte og var lenge godt med i kampen om tredjeplassen. Nordmannen greide ikke å følge det avgjørende rykket, men tok til slutt en sterk plassering i rittet.

[ Råsterk Foss hjalp Roglic til Catalunya-seier – stygg velt i avslutningen ]

Kaos i feltet

Gent-Wevelgem blir populært kalt «vindens klassiker» på grunn av de tøffe forholdene rytterne ofte møter. Årets utgave var intent unntak, og i kjent klassiker-stil bød søndagens ritt på både regnvær og gjørme på brosteinen i Belgia.

Flere bruddforsøk prøvde seg på de første 200 kilometerne, men med i overkant av fem mil igjen skapte Jumbo-Visma kaos i hovedfeltet da Van Aert og Laporte rykket ifra.

Ingen greide å følge Jumbo-Visma-duoen, og det ble dannet flere mindre grupper bak de to i front. I en av disse satt Uno-X-rytteren Rasmus Tiller.

Laporte og Van Aert opparbeidet seg en god avstand ned til hovedfeltet og det ble raskt klart at en Jumbo-Visma-rytter kom til å krysse målstreken først. Kampen om seieren ble imidlertid aldri særlig spennende da de bestemte seg for å kjøre sammen over målstreken.

[ Van Der Poel til topps i Milano – Sanremo ]

Ikke i hovedfeltet

Van Aert gikk til topps i 2021. Fredag vant han endagsrittet E3 Classic.

Uno-X skulle sikre Alexander Kristoff en god posisjon inn i finalen, men da det gjensto i overkant av fem mil var nordmannen ikke å se i hovedfeltet.

Norge står med tre seirer i løpet. Thor Hushovd var først ut i 2006, før Boasson Hagen tok seieren tre år senere. Kristoff står med Norges foreløpig siste seier da han var først over mållinjen i 2019. Eritreiske Biniam Girmay (Intermarché) vant fjorårets utgave.

Søndag om en uke er det duket for mer brostein når det skal kjempes om seieren i Flandern rundt.

[ Edvald Boasson Hagen på fjerdeplass i Frankrike ]