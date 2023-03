Kulturministeren ut mot lønnsgapet i norsk fotball: – Urettferdig og for dårlig

Tall fra spillerforeningen Niso viser at kvinner i norsk toppfotball tjener under 25 prosent av mennenes snittlønn på nesten 900.000 kroner. I arbeidslivet ellers lå andelen i fjor på 87,6.

Det betyr at spillerne i herrefotballen allerede i 2023 har tjent like mye som spillerne i Toppserien vil gjøre i løpet av hele året.

– Urettferdig og for dårlig. Det er veldig forstemmende å se at det er så store forskjeller, sier Trettebergstuen til NTB i forkant av lørdagens seriestart i kvinnenes toppdivisjon.

Kulturministeren ble overrasket da hun ble presentert statistikken.

– Vi vet at damer generelt henger etter i de fleste sportsgrener når det gjelder lønn og oppmerksomhet, men 25 prosent var nok lavere enn jeg hadde innbilt meg. Det viser at fotballen må gjøre mer for å sikre gode betingelser uavhengig av kjønn, sier hun.

Våre barn eller tippoldebarn?

Oppmerksomheten rundt Toppserien har tatt seg stort opp de siste sesongene. Medienes interesse foran åpningshelgen har neppe vært større enn i år.

– Det skjer masse positivt, men fortsatt er det langt igjen til at kvinnespillerne har et profesjonelt fotballiv man kan leve av uten å måtte strekke i alle bauger og kanter. Ulikheten på lønnssiden er eksepsjonell og uakseptabel, sier Niso-leder Erlend Hanstveit til NTB.

Den tidligere Brann-profilen erkjenner at det er «et komplekst arbeid å få til et løft» som monner. Han vet godt at det vil ta tid å jevne ut ulikhetene.

– Vi håper ikke det er våre tippoldebarn som får se det, men at vi kommer ned dit at det blir våre barn som registrer at det har skjedd, sier Hanstveit.





Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Må rotfestes

Lønnsgapet skyldes et stort sprik i inntektsgrunnlaget på herre- og kvinnesiden.

– Forklaringen er ikke så veldig komplisert. Den mannlige fotballen har mye høyere kommersiell verdi i form av inntekter fra TV, sponsorer og publikum. Man kan være så politisk korrekt man bare vil, men det er vanskelig å komme bort fra markedskreftene, påpeker økonomiprofessor Harry Arne Solberg ved NTNU i Trondheim.

Siden fotballen historisk har vært en større mannsbastion enn andre idretter, mener Solberg interessen for Toppserien først må rotfestes for at det skal bli en ordentlig utjevning i lønningene.

– Slik jeg ser det, har vi så vidt startet på det i Norge, sier han til NTB.

[ Her er Dagsavisens tabelltips for Toppserien ]

Kan ikke vente

Niso etterlyser en større vilje blant sponsorene til å heve inntektsnivået i kvinnefotballen. Hanstveit sammenligner det med det grønne skiftet.

– Skal du få til store endringer, må man gjøre ulønnsomme investeringer på kort sikt som skal lønne seg på lang sikt. Man kan ikke sitte tilbakelent og vente på at det skal bli lønnsomt før man investerer. Det har vi ikke tid til å vente på.

Også kulturministeren mener flere må våge å sponse norske kvinneklubber.

– I dag er det nok sikkert litt sånn at alle sitter og venter på at andre skal få ting opp og stå, sier Trettebergstuen.

– Kommer du til å se noen kamper i Toppserien i år?

– Absolutt, det er en prioritet for meg. Jeg velger alltid kvinnefotball foran herrefotball.