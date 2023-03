Spania-proffen om å erstatte Haaland: – Vi må gjøre det som lag

– Ja, herregud. Det er det selvfølgelig. Det er tross alt verdens beste spiss vi mister, sier Celta-spissen til NTB.

– Det er kjedelig for lagets del, men det er ikke noe å gjøre med. Det er viktig at han blir frisk og kan bidra senere, og så må vi som står bak (i køen) prøve å gjøre så godt vi kan for å være klar for det som venter. Vi er sultne alle sammen.

Solbakken sa at han med Alexander Sørloth, Jørgen Strand Larsen, Ola Brynhildsen og Kristian Thorstvedt har spissene han trenger i troppen. Strand Larsen vet at ingen erstatter Haaland alene.

– Vi slår ikke Spania med best individualister, vi må prøve å gjøre det som lag. Det er det vi prøver å bygge nå, et lag som kan være best, og jeg synes vi er på god vei, sier han.

Peiling på Spania

Spania kommer til kampen med ny landslagssjef i Luis de la Fuente, som fikk opprykk fra U21-landslaget. Han møter Norge med en tropp som er svært ulik den Luis Enrique hadde med seg til VM i fjor høst. Den inneholder både unge talenter og noen spillere som er tilbake i varmen etter å ha vært utelatt av forgjengeren. Álvaro Morata er ny kaptein etter at veteraner som Sergio Busquets og Sergio Ramos er ferdige på landslaget.

Strand Larsen har møtt mange av Spanias spillere i seriekamper denne sesongen og har god peiling på hva som venter.

– Det har landslagsledelsen også, og vi har sett mye video allerede. Selv kjenner jeg mange av spillerne i Spanias tropp, og jeg vet litt om svakhetene deres. Det er mange styrker også, og vi er godt forberedt på det, men jeg tror det kan bli en fin kamp, sier han.

– Det er en god mulighet for at de kanskje er litt hete i toppen og veldig lystne på revansj fra VM, så kanskje kan vi straffe dem litt.

[ Kommentar: Norge uten X-faktoren ]

Avtale med lagkompis

I Spanias tropp er også en av hans lagkamerater i Celta, det 35-årige klubbikonet Iago Aspas.

– Det var veldig gøy for ham å bli tatt ut, for han har vært veldig lenge ute av landslaget. Jeg gleder meg til å møte ham. Han er en topp, topp fyr og en veldig god fotballspiller, sier Strand Larsen til NTB.

– Egentlig håper jeg at han blir sittende på benken, og iallfall at han ikke kommer inn og scorer mot oss.

Spanske aviser har skrevet at Aspas og Strand Larsen allerede har avtalt å bytte trøye etter kampen.

– Det stemmer det, så får vi se. Jeg håper det blir stemning for det. Det vil være kult, for han er en god lagkompis.

Kampen mot Spania har avspark i Malaga lørdag klokka 20.45.