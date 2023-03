Kamara gjenforenes med Høgmo i Häcken

Det bekrefter klubben på Twitter.

«Den landslagsmeritterte norske spissen signerer for to år», skriver Häcken.

Kamara kommer fra den amerikanske MLS-klubben DC United, hvor han har spilt siden 2019.

– Jeg håper at jeg kan bidra til de yngre spillerne med rutinen min, og så håper jeg å score mål. Det er det jeg lever for, sier Kamara.

Spissen har fortid i klubber som Stabæk, Strømsgodset, Ried, Austria Wien, Columbus Crew, LA Galaxy og Shenzhen.

Tidligere bekjentskap

Kamara har også 17 A-landskamper for Norge, og en rekke av dem kom under Høgmos ledelse.

– Da dette ble en mulighet tok jeg en prat med ham (Høgmo), og han presenterte hele prosjektet og at jeg passet veldig godt inn i det. Jeg kjenner ham og de rundt ham i laget. Det føltes veldig bra med en gang, og det føltes godt etter at vi snakket om det, sier Ola Kamara.

Høgmo har hatt stor suksess som trener for den svenske klubben og vant i fjor Allsvenskan for første gang. I januar forlenget han kontrakten til ut 2024. Nylig tok han Häcken til finale i den svenske cupen. Den spilles 18. mai.

Håper på mesterligaen

– Jeg håper at jeg får bli med ​​på et europa-eventyr, uansett hva det viser seg å bli, sier Kamara.

I Häcken blir Kamara også lagkamerat med Even Hovland, Lars Olden Larsen og Tomas Totland.

– Det føles utrolig godt at vi har klart å komme i mål med Ola. Han har en solid bakgrunn med et sterkt målsnitt over tid. Det er en dynamisk spiss som er ydmyk i forsvarsspillet og smart i boksen, noe som passer godt inn i vår profil. Vi mener også at hans erfaring utfyller våre relativt unge spisser på en god måte, sier Häckens sportsdirektør Martin Ericsson.