Hovland ute av matchplay-turneringen i Texas – ble knust av sørkoreaner

Med null poeng på to kamper er nordmannen uten sjanser til å avansere foran turneringens siste runde. Der skal Hovland møte amerikanske Chris Kirk. Både Matt Kuchar og Kim Si-woo har vunnet minst én kamp, og siden de møter hverandre fredag, er det ingen mulighet for Hovland til å gå videre.

Nordmannen havnet tidlig under for Kim torsdag og greide aldri å slå tilbake. Til slutt var sørkoreaneren foran med fire hull vunnet og tre hull igjen å spille. Dermed var oppgjøret avgjort.

Hovland tapte for amerikanske Kuchar onsdag og måtte dermed vinne neste kamp for å ha håp om avansement i turneringen. Det er kun puljevinneren som går videre til utslagsrundene som starter lørdag.

Også i fjorårets utgave måtte Hovland pakke bagen etter puljespillet. Da tapte han i omspill i kampen om avansement.

Kom skjevt ut

Etter årets utgave er matchplay-turneringen i Austin historie. Den fjernes fra neste års kalender på PGA-touren, og det er usikkert om matchplay-formatet vil komme tilbake ved en senere anledning.

Hovland fikk en svært skjev start på kampen mot Kim og lå under med tre hull tapt etter bare fem hull. Hovland måtte tåle to bogeyer på veien dit, mens sørkoreaneren Kim greide seg med par og én birdie.

Dagens første birdie for Hovland kom på hull seks, men Kim greide også birdie og stoppet Hovland fra å knappe innpå. På det niende hullet økte Kim ledelsen til fire hull vunnet med en ny birdie, og dermed så det svært tøft ut for Hovland.

Vant ett hull

På det 13. hullet fikk Hovland sin første seier for dagen med birdie mot Kims par, men det hjalp lite da sørkoreaneren slo tilbake på det neste hullet. Med et flott innspill økte han ledelsen tilbake til fire hull vunnet.

Dermed måtte Hovland vinne alle de fire siste hullene for å dele poenget, men heller ikke det hadde hjulpet nordmannen. Da begge fikk par på hull 15, var kampen over.

Det neste for Hovland er majorturneringen US Masters 6.-9 april. Det er en av golfsportens aller mest prestisjetunge turneringer, der vinneren i tillegg til heder, ære og et lass med penger, også får med seg den velkjente grønne dressjakken.