Reiten-perle da Chelsea tok første stikk mot Lyon – Hegerberg ikke på banen

Rett før hvilen curlet Reiten ballen i mål på strålende vis etter flott forarbeid fra lagvenninne Erin Cuthbert. Noen minutter senere var Lauren James nære å doble ledelsen med et stolpeskudd.

Delphine Cascarino var nære å gjøre det samme for Lyon da også hun traff metallet et kvarter etter hvilen. De franske fotballkvinnene presset hardt på for en utligning etter hvilen, men det ville seg aldri. Dermed leder Chelsea 1-0 før returoppgjøret som spilles 30. mars.

Ada Hegerberg satt hele kampen på benken hos Lyon. Den norske målmaskinen er tidenes toppscorer i mesterligaen, men har vært ute med en skade i seks måneder. Chelsea-oppgjøret var hennes comeback i Lyons kamptropp.

Lyon er tittelforsvarer og har vunnet mesterligaen åtte ganger tidligere. Chelsea har fortsatt til gode å gå hele veien i turneringen. I 2020/21-sesongen var London-klubben imidlertid tapende finalist i møte med Barcelona.

Maren Mjelde startet kampen på benken, men kom inn for blåtrøyene.

Mesterligaen kvinner onsdag, sluttspill, kvartfinaler:

Lyon (Frankrike) – Chelsea (England) 0-1 (0-1)

Mål: 0-1 Guro Reiten (27).

Senere kampstart: Paris Saint-Germain (Frankrike) – Wolfsburg (Tyskland) (21.00).