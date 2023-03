Overtidsseier for Zuccarello og Wild

Kampen i Newark i delstaten New Jersey tirsdag kveld endte 2-1 i Wilds favør.

Både første og andre periode var målløs. 6.41 minutter inn i tredje periode satte Mason Shaw pucken i buret for Wild. Deretter var det motstanderens tur. Timo Meier sikret Devils lagets eneste mål i kampen 12.08 minutter inn i tredje periode.

Langt inn i overtidsperioden avgjorde Matt Boldly kampen og sikret Wild seieren. Da gjensto det bare 1,3 sekund.

Zuccarello fikk 19.28 minutter på isen. Han hadde ingen assists, men sto for fire skudd mot mål.

Nordmannen var fornøyd med seieren da han snakket med NTB etter kampen natt til onsdag norsk tid.

Zuccarello sier det var deilig å kunne vinne i siste sekund. – Det var en tight match. Vi tar de seirene vi kan få, sier han til NTB.

Han viser til at Wild er et lag som spiller defensivt, og han mener laget gjør det bra på denne måten.

– Det viktigste er å komme til sluttspillet, sier Zuccarello.

Nordmannen synes det er morsomt at Wild fikk inn flere svensker i overgangsvinduet for tre uker siden.

– Det er flest svensker her nå, så det er litt gøy for oss skandinaver. Jeg er blitt godt kjent med svenskene. Vi er en bra gjeng. Vi var en bra gjeng fra før, men vi har blitt spedd på og blitt gjort enda bedre nå, sier Zuccarello.

---

FAKTA

National Hockey League (NHL) tirsdag, grunnserien:

Boston Bruins – Ottawa Senators 2-1, Buffalo Sabres – Nashville Predators 3-7, Montréal Canadiens – Tampa Bay Lightning 3-2, New Jersey Devils – Minnesota Wild 1-2 e.f., New York Rangers – Carolina Hurricanes 2-3, Philadelphia Flyers – Florida Panthers 6-3, Washington Capitals – Columbus Blue Jackets 6-7 e.f., New York Islanders – Toronto Maple Leafs 7-2, St. Louis Blues – Detroit Red Wings 2-3 e. str., Winnipeg Jets – Arizona Coyotes 2-1, Dallas Stars – Seattle Kraken 4-5 e.f., Anaheim Ducks – Calgary Flames 1-5, Vancouver Canucks – Vegas Golden Knights 3-4.