Utestenger supporter i 40 år etter spillerangrep

Den aktuelle supporteren soner i øyeblikket to måneder i fengsel for å ha løpt inn på banen og angrepet en spiller under PSVs europaligamøte med Sevilla 23. februar.

20-åringen får nå ikke lov til å komme inn på klubbens hjemmebane så lenge utestengelsen varer.

Påtalemyndigheten i Nederland har tidligere opplyst at mannen har to tidligere dommer for fotballrelaterte lovbrudd på seg. Han var påvirket av alkohol da han løp inn på banen sent i kampen mot Sevilla.

Banestormingen endte med at han slo Sevilla-keeper Marko Dmitrovic.

Dmitrovic ble ikke skadd og kjempet supporteren i bakken før vakter fjernet ham fra banen.

Det nederlandske fotballforbundet hadde tidligere innført et stadionforbud for 20-åringen, men han klarte likevel å komme seg inn med en billett kjøpt av en venn.

Supporteren ble sparket fra sin sivile jobb etter hendelsen og kastet ut av PSVs supporterklubb.

Den nederlandske klubbens daglige leder Marcel Brands sier at hendelsen har fått klubben til å diskutere hvordan man bedre kan håndheve stadionforbudet.