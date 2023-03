Tirsdagens direkte TV-sport

09.00: Curling, VM for kvinner i Sverige, round robin mellom Tyskland og Sverige fra Sandviken. (Eurosport 1)

15.15: Sykling, UCI World Tour, Catalonia Rundt, andre etappe: Mataró – Vallter. (Eurosport 1, TV2 Sport2)

16.00: Langrenn, verdenscup fra Tallinn i Estland. Sprint prolog, kvinner og menn. (TV3)

18.30: Langrenn, verdenscup fra Tallinn i Estland, sprint utslagsrunder, kvinner og menn. Dette er første gang man arrangerer verdenscup i Estlands hovedstad og det legges opp til en bysprint med utgangspunkt fra byens kjente konsertarena der verdens største korfestival arrangeres hvert fjerde år. Tiril Udnes Weng (bildet) fortsetter sin intense kamp for å beholde ledertrøya i verdenscupen. På herresiden har Johannes Høsflot Klæbo allerede vunnet. I dette rennet skal også en felles smøreservice mellom de deltagende nasjoner prøves ut. (TV3)

18.45: Håndball, EHF-cup: Skjern Håndball - Füchse Berlin. (Vsport1)

19.00: Ishockey, NM-sluttspillet, andre semifinale: Vålerenga - Storhamar fra Jordal Amfi. Bortelaget vant den første kampen 3-1 søndag kveld. Det er best av sju kamper. (TV2 Sport2)

20.45: Håndball, EHF-cup: Kadetten Håndall - Ystads IF. (Vsport2)

21.00: Fotball, engelsk League One: Barnsley FC - Sheffield Wednesday fra Oakwell stadium. (Vsport1)

00.00: Ishockey, National Hockey League (NHL) grunnspillet: Washington Capitals - Columbus Blue Jackets fra Capital One Arena. (Vsport+), New Jersey Devils - Minnsota Wild fra Prudential Center. (Vsport1), New York Rangers - Carolina Hurricanes fra Madison Square Garden. (Vsport2)

03.00: Ishockey, NHL: Vancouver Canucks - Vegas Golden Knights fra Rogers Arena. (Vsport2)