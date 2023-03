Solbakken: – Hadde en meget nedbrutt Haaland på hotellrommet i natt

Solbakken møtte pressen i Marbella tirsdag formiddag. Der snakket han om Haalands overraskende skadeforfall. Manchester City-stjernen sliter med lyskeproblemer.

– Jeg hadde en meget nedbrutt Haaland på hotellrommet klokken tolv i natt. Han var preget, sier Solbakken.

Landslagssjefen vil bruke minst mulig tid på Haaland-skaden.

– Etter denne pressekonferansen kommer jeg ikke til å ta ordet Erling Haaland i min munn på de 10-11 dagene vi er sammen. Jeg kommer ikke til å svare på ett spørsmål etter denne pressekonferansen her om Erling Haaland, sier Solbakken.

Vil overtale medisinsk

Landslagssjefen sier han sov dårlig etter å ha fått den nedslående beskjeden. Han har samtidig ingen ting å utsette på Manchester City, og sier den engelske klubben ikke har lagt noe press på landslagets apparat.

– City har vært veldig fine. Det har vært en veldig god dialog, sier Solbakken.

Han avviser på det mest bestemte at Haaland er mer opptatt av klubben enn landslaget.

– Du får meg ikke til å dra det én promille inn på det at gutten ikke vil dette, at gutten ikke prioriterer. Hadde du sett ham på mitt hotellrom klokken tolv i natt, hadde du forstått det. Han er dypt frustrert, og han har gjort alt han kan, sier Solbakken.

Landslagssjefen røper samtidig at frustrasjonen tok ham da Haaland-beskjeden kom fra landslagslege Ola Sand.

– Jeg ble informert av Ola Sand om at dette ikke gikk. Som den småaggressive treneren jeg da blir, sa jeg at dette er ikke mulig, Ola. Så prøver jeg da å overtale den medisinske delen om at vi kan vente litt, men det er ikke noe poeng. Skaden er som den er. Han vil ikke bli klar. Så tar Erling og jeg en samtale, sier Solbakken.

Lysketrøbbel

Landslagslegen sier følgende om situasjonen til Haaland:

– Han hadde en liten kjenning i lysken etter den siste kampen han spilte. Vi trodde det kom til å gå bra. Så kommer han hit og blir litt verre. Vi har undersøkt ham, og funnet ut at det er en skade som dessverre tar litt for lang tid for oss, sier Sand.

– Han hadde veldig lyst til å spille, men vi kom fram til at det dessverre ikke var noen mulighet, fortsatte han.

Haaland reiser hjem til Manchester som følge av smerter i lysken. Det medisinske støtteapparatet til Norges Fotballforbund har konkludert med at rogalendingen følges best opp i egen klubb, så lenge han uansett ikke er aktuell for landslagsspill den kommende uken.

Haaland har vært i forrykende form den siste tiden. Lørdag scoret han hattrick da Manchester City slo Burnley 6-0 i FA-cupen. Midt i forrige uke banket han inn fem mål i mesterligamøtet med Leipzig. Den kampen endte 7-0.

Viktige kamper

Norge innleder EM-kvalifiseringen med bortekamp mot Spania i Malaga lørdag. Tre dager senere er Georgia motstander. Også den kampen spilles på bortebane.

Skottland og Kypros utgjør resten av Norges EM-kvalifiseringsgruppe.

Landslagssjef Solbakken skal forsøke å lede Norge til et fotballsluttspill for første gang siden EM-sluttspillet i 2000. Han har tidligere vært tydelig på at dersom Norge ikke kommer seg til neste års sluttspill, har han mislykkes.

