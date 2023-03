Skistad i storform – vant sin tredje strake verdenscupsprint

Det var Skistads fjerde seier for sesongen. Hun hang godt med Sundling i finalen og slo henne så vidt i spurten. Det måtte målfoto til for å skille de to, men etter hvert viste det seg at Skistad var 13 hundredels sekund raskere enn den svenske verdensmesteren.

Sundling viste styrke gjennom hele dagen og vant med Skistad på 2.-plass i både prolog, kvartfinale og semifinale. I finalen holdt det imidlertid ikke helt inn.

Skistad har hatt en fantastisk siste halvdel av sesongen. Hun tok sin første pallplass på verdenscupnivå da hun vant i Les Rousses i januar, og nå har hun fulgt opp med ytterligere tre seirer i løpet av åtte dager (Drammen, Falun og Tallinn).

I VM i Planica endte hun på 5.-plass i finalen som Sundling vant.

Mathilde Myhrvold endte sist i semifinaleheatet med Skistad tirsdag. I heat nummer to falt Ane Appelkvist Stenseth i en sving, og dermed ble det stopp i semifinalen også for henne.

Verdenscupleder Tiril Udnes Weng ble nummer tre i sitt kvartfinaleheat og stoppet der. Hun økte likevel ledelsen i sammendraget ettersom Jessie Diggins også røk ut i kvartfinalen med svakere tid.

Foruten Weng ble Maria Hartz Melling og Julie Myhre slått ut i kvartfinalen. Myhre var uheldig og falt i sin kvartfinale, og dermed endte hun sist.

Lotta Udnes Weng røk overraskende ut allerede i prologen. Hun hadde 31. beste tid, mens de 30 beste gikk videre.

Nytt for Tallinn-rennet var at man testet ordningen med samme skismurning for alle løpere. Løperne har sine egne ski og bruker egne smørere, men produktene under skiene skal være de samme.