Reagerer på Haaland-forfallet: – Vi har ikke tapt noen kamp, har vi det?

Tirsdag morgen kom den overraskende meldingen fra Norges Fotballforbund (NFF) om at Haaland hadde forlatt landslagssamlingen i Spania med en vond lyske.

– Vi fikk beskjed nå på morgenmøtet at han reiste hjem. Det er selvfølgelig kjedelig for oss og kjedelig for ham, men det er ikke noe vi får gjort noe med nå, sier Benfica-spiller Fredrik Aursnes til NTB.

De norske spillerne møtte pressen før formiddagstreningen i Marbella-sola, og der var det ingen sure miner.

– Vi har ikke tapt noen kamp, har vi det? Det er ikke noe å henge med hodet for. Sånn er det bare, sier Borussia Dortmund-spiller Julian Ryerson til NTB.

Haaland kom til samlingen med åtte mål på de to siste kampene, fordelt på kun 126 minutter.

Legger saken død

– Det er selvfølgelig kjipt for både oss og Erling. Vi skulle selvfølgelig gjerne hatt ham med oss. Nå har vi ikke det, og da må vi fokusere på de vi har. Jeg tror vi skal klare oss fint uten ham, sier Mohamed Elyounoussi.

– Vi ønsker ham god bedring og håper at det ikke er noe alvorlig, og at han komme seg tilbake på banen snart. Så bruker vi energi på det vi kan. Så fort vi har snakket med dere, er denne saken død. Da er det fokus på det vi kan gjøre noe med, legger Southampton-spilleren til.

Det som kan gjøres noe med, er hvordan Norge framstår i EM-kvalifiseringskampen mot storfavoritt Spania lørdag kveld. Det blir uten Haaland, og landslagssjef Ståle Solbakken har besluttet at det ikke blir hentet inn noen for å erstatte ham.

Solbakken argumenterte for at dekningen er god med Jørgen Strand Larsen, Alexander Sørloth, Ola Brynhildsen og Kristian Thorstvedt.

– Det er ikke optimalt. Skader er sånt som kan skje, og det er selvsagt kjipt at han er ute i disse kampene, sier keeper Ørjan Håskjold Nyland.

[ Kommentar: Norge uten X-faktoren. Det vil skje oftere ]

– Åpner plassen for andre

Haaland spilte samtlige kamper i nasjonsligaen i fjor. Da ble det seks mål på seks kamper. I VM-kvalifiseringen derimot mistet han fire av sju kamper.

6 av de 14 siste landskampene har blitt spilt uten jærbuen.

– Det åpner samtidig opp plassen for andre, og så får vi alle sammen ta litt ekstra ansvar. Vi har vært i denne situasjonen før også, så vi vet hva vi går til. Vi har løst det på en bra måte tidligere og får hente fram de erfaringene fra banken, sier Nyland.

Etter lørdagens kamp mot Spania venter Georgia, også det på bortebane, kommende tirsdag.