Premier League tar ramadan-grep – Salah får «spisepause» under kamp

Torsdag denne uken innledes muslimenes fastemåned ramadan. Nå tar engelsk fotball grep for å tilrettelegge og imøtekomme behov dette medfører for aktuelle spillere, melder Sky Sports.

Flere av Premier League største stjerner, blant dem Liverpools Mohamed Salah og Manchester Citys Riyad Mahrez, forventes å faste den kommende måneden. De må da spise og drikke etter at solen har gått ned.

Det skal det nå bli anledning til under kamper som spilles på kveldstid i blant annet Premier League.

Dommerne i engelsk fotball er instruert om å finne naturlige tidspunkter i oppgjørene der det kan legges inn en pause for at Salah og andre kan ta til seg føde i form av drikke, energibarer eller andre ting.

Sky Sports skriver at for to år siden ble kampen mellom Leicester og Crystal Palace stanset kort for at spillerne Wesley Fofana og Cheikhou Kouyaté kunne bryte fasten. Det skal være første gang at man gjorde et slikt grep i Premier League.

I etterkant la Fofana ut en melding i sosiale medier der han takket alle involverte for håndsrekningen.

«Det er dette som gjør fotballen vakker», skrev han.