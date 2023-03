Klæbo satte rekord med ny seier

Klæbo tok seg enkelt videre gjennom prolog, kvart- og semifinale, men satte aldri den beste tiden i fristilsprinten. Lucas Chanavat var raskere i prologen, mens Federico Pellegrino og Edvin Anger var raskest i de to utslagsrundene.

I finalen var nordmann derimot nærmest uslåelig da han gikk inn til sesongens 17. individuelle verdenscupseier. 26-åringen står totalt med 65 seire på det øverste nivået.

Chanavat fulgte nærmest, 2,62 sekunder bak, mens Even Northug tok 3.-plassen.

Trønderen har vært fullstendig overlegen denne sesongen og sto med seier på åtte av de ti sprintene i verdenscupen. Bare Federico Pellegrino (Davos i desember) og Richard Jouve (Les Rousses i januar) har klart å overliste 26-åringen.

Klæbo gikk også inn til VM-gull på sprinten i Planica i februar. Da vant han foran Pål Golberg og Jules Chappaz.

Skiesset har allerede sikret både verdenscupen sammenlagt og sprintcupen denne sesongen. Sammenlagttittelen er hans fjerde, mens han har vunnet sprintkula hele fem ganger.

I finalen hadde Klæbo med seg Northug og Erik Valnes, mens Harald Østberg Amundsen og Sindre Bjørnestad Skar røk ut i semifinalen.

Nytt for Tallinn-rennet var at man testet ordningen med samme skismurning for alle løpere. Løperne har sine egne ski og bruker egne smørere, men produktene under skiene skal være de samme.

