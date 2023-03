Råsterk Foss hjalp Roglic til Catalunya-seier – stygg velt i avslutningen

Mandagens 164,6 kilometer lange åpningsetappe fra Sant Feliu de Guíxols til Sant Feliu de Guíxols ble avgjort med en rundt to kilometer lang stigning. Der satte Tobias Foss voldsom fart for sin kaptein Primoz Roglic.

Vingrom-gutten Foss satte seg foran i frontfeltet med fire kilometer igjen og gjorde en råsterk innsats fram til rundt 700 meter fra målstreken.

– Dette er fantastisk. Vi har mange fans har som nyter dette, sa Primoz i seiersintervjuet.

– Du ønsker alltid å gjøre så godt du kan, men du må utføre det. Guttene gjorde en fantastisk jobb. På slutten hadde jeg gode bein, fortsatte han.

Kjempestart

Nærmest seg på målstreken i Sant Feliu de Guíxols hadde han regjerende verdensmester Remco Evenepoel. Nederlandske Ide Schelling ble nummer tre.

Roglic og Evenepoel anses for å være to av de absolutt heteste kandidatene til å vinne Volta a Catalunya sammenlagt. Duellene de to imellom er svært imøtesett.

Roglic har fått en kjempestart på sesongen. Nylig gjorde sloveneren nærmest rent bord i etapperittet Tirreno-Adriatico. Der ble det sammenlagtseier, i tillegg til at Roglic også vant klatretrøya og poengtrøya.

Stygg velt

Det norske Uno-X-laget er på start med et solid mannskap i det spanske etapperittet. Sammenlagthåpet Tobias Halland Johanessen hang med fronten nesten inn til mål og tapte 18 sekunder. Et annet sterkt kort, Torstein Træen, ga bort rundt et halvminutt til Roglic.

Fem kilometer før mål fikk en rekke ryttere et særdeles ublidt møte med den spanske asfalten. En rytter forårsaket tilsynelatende krasjen da han så seg tilbake i høy fart. Flere ble liggende igjen på asfalten med sterke smerter.

Sykebil var raskt på plass for å ta seg av de skadde.

Allerede tirsdag venter en knalltøff fjelletappe for rytterne i Volta a Catalunya.