Ajer uaktuell for landskamper – Solbakken henter ikke inn erstatter

– Ajer har meldt forfall. Han var inne både som alternativ på midtstopper og høyreback. På de posisjonene har vi mange alternativer, sa landslagssjef Ståle Solbakken på en pressekonferanse mandag.

– Andreas Hanche-Olsen fikk seg en smell i går, men kom hit relativt frisk og rask. Vi får se hvordan det ser ut med ham i morgen, fortsatte han.

Solbakken samlet mandag spillerne sine i Marbella foran de to viktige landskampene som venter.

Norge innleder EM-kvalifiseringen med bortekamp mot Spania i Malaga lørdag. Tre dager senere er Georgia motstander. Også den kampen spilles på bortebane.

Skottland og Kypros utgjør resten av Norges EM-kvalifiseringsgruppe.

Landslagssjef Solbakken skal forsøke å lede Norge til et fotballsluttspill for første gang siden EM-sluttspillet i 2000. Han har tidligere vært tydelig på at dersom Norge ikke kommer seg til neste års sluttspill, har han mislykkes.

Norge kommer til de ventende landskampene med en Erling Braut Haaland i kjempeform. Lørdag scoret han hattrick da Manchester City slo Burnley 6-0 i FA-cupen. Midt i forrige uke banket han inn fem mål i mesterligamøtet med Leipzig. Den kampen endte 7-0.