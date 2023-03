Historisk dag i Vikersund: Lundby ble første kvinne i skiflyging

Totningen var noe reservert og landet på 131,5 meter. Senere slo Silje Opseth til med 186,5 meter, mens Anna Odine Strøm noterte 122.

– Veldig kult og en kjemperå følelse. Hoppet ble ikke helt det store. Jeg kjente jeg var litt tidlig på hoppkanten, sa Lundby i intervjusonen etterpå.

28-åringen har vært en foregangsfigur i kampen om å la kvinner få hoppe skiflyging.

Strøm og canadieren Alexandria Loutitt gjorde treningsomgangens lengste svev.

– Jeg er ikke overrasket over at det ble nesten 190 meter. Alle andre trodde nok ikke at jeg kunne klare det, men jeg trodde på det, sa verdensmester Loutitt til NTB.

Tre treningsomganger er planlagt i Vikersund foran søndagens historiske renn. Lørdagens hopping er det første møtet kvinnene har med verdens største bakke.

– Dette føltes veldig, veldig bra. Jeg var ikke nervøs, bare gira og spent. Dere ser sikkert at jeg ikke klarer å slutte å smile, sier Opseth til NTB.

– Hoppet var helt ubeskrivelig. Fy søren, jeg trodde jeg skulle gå rett i kulen, la hun til.

Lang vei

Kun de 15 beste i Raw Air-sammendraget får hoppe skiflyging i Vikersund. Østerrikske Julia Mühlbacher, som er nummer 15, har imidlertid avstått fra å hoppe. Det åpnet veien for at Yuki Ito kan delta, og japaneren greide 182,5 meter som første hopper på lørdagens trening.

Søndagens historiske skiflygingsrenn for kvinner er resultat av en årelang kamp. Allerede i 2004 var blant andre Anette Sagen og Line Jahr prøvehoppere i Vikersund.

Et offisielt skiflygingsrenn for kvinner har imidlertid ikke blitt realitet før nå.

Juryen blir viktig

I 2003 hoppet østerrikske Daniela Iraschko-Stolz 200 meter under testhopping i skiflygingsbakken på hjemmebane i Kulm. Det har siden vært regnet som en uoffisiell verdensrekord på ski for kvinner.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen er overfor NTB vært på at juryen spiller en avgjørende rolle for at søndagens historiske renn skal bli en suksess. Det handler om at det må settes riktig fart.

– Det er helt avgjørende. Jentene kommer til å gjøre jobben hvis de får muligheten, sier Bråthen.

