Dobbelt norsk i Falun: Klæbo avgjorde verdenscupen

Klæbo innfridde som kjempefavoritt og tok seg av seieren i finalen foran Erik Valnes. Trønderen hadde full kontroll på oppløpet.

Dermed sikret han seg også verdenscupen sammenlagt.

– Det var et vanskelig sprintrenn, men jeg hadde gode ski og ting kjentes bra ut. Litt tyngre å sveive i gang i dag, men det kom seg etter hvert. Da jeg kom først ned den siste bakken, var det bare å gi gass helt inn til mål, sa Klæbo til Viaplay.

Nok en gang kom han best ut av det taktiske spillet i et finalefelt, som lørdag besto av løpere fra Norge (3), Frankrike (2) og Italia. Sistnevnte tok den siste pallplassen ved Federico Pellegrino.

Verdenscupdebutant Håkon Asdøl gikk en forrykende sprint og sikret seg også finaleplass. Der ble 25-åringen nummer seks. Fra semifinalen tok han seg videre på tid etter å ha slått svenske Edvin Anger med noen få tusendeler.

Asdøl får en ny sjanse i verdenscupen i skøytesprinten i Tallinn tirsdag.

Golberg-trøbbel

For Even Northug, Harald Østberg Amundsen og Sindre Bjørnestad Skar ble det exit i semifinalen i Falun. Bjørnestad Skar så sterk ut, men fikk et ublidt møte med den svenske snøen i den siste utforkjøringen på Lugnet skistadion.

– Det var et stort hull i skien min. Jeg satte rett og slett staven ned i skien og dælja i bakken. Jeg slo ut pusten. Det var ganske ubehagelig, sa Skar til Viaplay.

Pål Golberg måtte se arbeidsdagen ta slutt allerede i kvartfinalen.

I sammendraget i verdenscupen hadde Klæbo 239 poeng til gode på nettopp Golberg foran lørdagens renn. Med seieren økte avstanden betraktelig. Dermed kan ikke Golberg, som røk ut i kvartfinalen i Falun, lenger innhente Klæbo i kampen om den gjeve krystallkula.

Formidabel statistikk

Golberg skal heller ikke gå i Tallinn tirsdag. Dermed gjenstår det kun to individuelle verdenscuprenn, i Lahti neste helg, for hans del.

Klæbo har vunnet 17 av de 27 individuelle rennene i verdenscupen denne vinteren. Den forrige herrerekorden på én sesong hadde Martin Johnsrud Sundby i 2015/16. Da gikk han til topps 14 ganger.

Rekorden uansett kjønn er Therese Johaugs 20 triumfer i 2019/20-sesongen. Den er ikke umulig å tangere for Klæbo med to sprintrenn og en 20 kilometer i fellesstart igjen.