Visit Saudi blir ikke VM-sponsor

Under Fifa-kongressen i Kigali i Rwanda sa den nyvalgte presidenten at samtalene med det saudiske reiselivsbyrået Visit Saudi «ikke resulterte i en avtale».

Sjef for det australske fotballforbundet, James Johnson, sa fredag ​​at de er glade for Fifas avklaring angående Visit Saudi.

I en uttalelse publisert på forbundets nettside skriver han at «likestilling, mangfold og inkludering er viktige forpliktelser» for det australske fotballforbundet og at de vil fortsette å jobbe sammen med Fifa for å sikre at verdensmesterskapet gjennomføres i samsvar med disse forpliktelsene.

Det newzealandske fotballforbundet ønsket også kunngjøringen velkommen og skrev i en uttalelse at «det er viktig at alle kommersielle samarbeid er i samsvar med hver turnerings visjon og verdier».

Amnesty International og flere kvinnelige fotballprofiler protesterte da det for en drøy måned siden lekket ut at Fifa hadde til hensikt å signere en sponsoravtale med det saudiske reiselivsbyrået Visit Saudi.

Norges Fotballforbund, med fotballpresident Lise Klaveness, i spissen stilte seg også kritiske til samarbeidet.