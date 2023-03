Snøtrøbbel i Vikersund – det jobbes på spreng med bakken

Store nedbørsmengder natt til fredag kombinert med til dels sterk vind har satt arrangørene av Raw Air-avslutningen på prøve.

De planlagte tre treningsomgangene for kvinnehopperne fredag morgen måtte avlyses. Dermed får Maren Lundby og co. først lørdag morgen treningshoppe foran søndagens historiske skiflygingsrenn.

Kvinnene skal konkurrere i skiflyging for aller første gang i Vikersundbakken. Det er knyttet enorm spenning til rennet.

Etter planen skal det gjennomføres treningsomganger og kvalifisering for herrehopperne fredag ettermiddag og kveld. Noen timer før den oppsatte starten jobbes det på spreng med å klargjøre bakken.

Snøen som kom natt til fredag, blir samlet sammen og kjørt ut av bakken med lastebil, samtidig som nedbøren fortsatt ikke har gitt seg. Den kommer fredag formiddag som sludd.

Værmeldingene indikerer at det utover ettermiddagen skal bli opphold, og at også vinden skal roe seg. Spørsmålet er samtidig om bedringen i forhold kommer tidsnok til at man rekker å sende noen hoppere utfor fredag.

Alternativet er å skyve den oppsatte kvalifiseringen til lørdag. Da er det spådd strålende vær i Vikersund. Like fine er søndagsutsiktene.

Halvor Egner Granerud leder Raw Air-turneringen klart foran helgens skiflygingsavslutning. På kvinnesiden topper slovenske Ema Klinec listene.

Tre norske kvinnehoppere er klare for søndagens historiske Vikersund-renn: Maren Lundby, Anna Odine Strøm og Silje Opseth. De 15 beste i Raw Air-sammendraget er kvalifisert.