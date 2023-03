Heidi Weng avslører krystallsyke – vil slå tilbake

Det kom etter en lang rekke med småting som hadde ødelagt for henne i lang tid.

– Jeg fikk krystallsyke etter rennene på Beitostølen i desember, og egentlig har ingenting fungert som det skal etter rennene i Lillehammer helgen før der igjen, sa Weng til NTB etter 7.-plass på den klassiske 10-kilometeren i Falun fredag.

Der var hun aldri nærheten av å stivne. Det gikk bare ikke fort nok til at hun var med i pallkampen.

– Jeg var egentlig sliten fra start til mål. Det må jeg innrømme, men jeg hadde en fin sekundering til Kalvå og ble skjerpet av det. Jeg følte meg egentlig i bra fysisk form, og jeg ble ikke stiv i det hele tatt. Det er bare det at jeg ikke er sterk nok til å orke å ta i hele veien, slik som før, sa Weng.

Hun sier at det er en uvant følelse.

– Men samtidig er det ikke langt opp til pallen. Så det kan jeg leve litt på.

Fysisk god

Weng sier at hun kommer til å fullføre sesongen til tross for alle problemene som hun har vært igjennom i de siste årene.

– Kroppen er bra. Jeg ble ikke stiv under femmila i Kollen heller. Jeg mangler den «poweren» og gutsen som jeg hadde før om åra. Det mangler, og det er irriterende. Men jeg tenker at det kommer om jeg bare får gjort det jeg skal.

Weng sier at hun gleder seg til å starte opptreningen til en ny sesong.

– Jeg må starte litt med blanke ark. Det har vært tre tøffe år med mye sykdom og mange spesielle ting. Og etter Beitostølen avsluttet jeg med krystallsyke. Det har hele tiden vært noen småting som har knekt meg litt. Kanskje er det greit å starte på nytt.

Restart

– Kanskje kan du få til en oppladning til en ny sesong uten problemer?

– Ja! Uten flåttbitt, uten sykdom, uten hjernerystelse og konstant vondt i hodet. Og attpåtil kom denne krystallsyken som gjorde at jeg sov dårlig. Det har bare vært alt på en gang. Jeg gleder meg til ferie, og at jeg kan starte på nytt. Da kan jeg finne tilbake til meg selv, og da tror at det kan bli bra.

Weng sier at hun ikke har fått det til å fungere etter krystallsyken.

– Du blir litt reservert når du har så vondt i hodet. Du får ikke til noen ting, og det har vært mange utfordringer. Kanskje er jeg i bedre fysisk form enn det jeg har fått vist, men du må ha med hodet. Når det er ikke er med, så blir det som det blir.