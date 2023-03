Fredagens direkte TV-sport

09.20: Freestyle, verdenscup i Almaty, Kasakhstan: Kulekjøring, finaler. (Vsport+)

09.55: Hopp, skiflyging fra Vikersund, treningsomgang for kvinner. For første gang i historien skal kvinnene hoppe i Vikersund. Og da er også treningsomgangen interessant. (TV2 Sport2)

12.00: Langrenn, verdenscup i Falun, Sverige: 10 km klassisk kvinner. Kjedelig for hjemmepublikum at verken Ebba Andersson eller frida Karlsson går her på grunn av sykdom. Men for Tiril Udnes Weng handler det om å holde ledelsen i verdenscupen sammenlagt der hun utfordres av Jessie Diggins. (TV3)

12.00: Motorsport, Formel 2, treningsrunde foran Saudi-Arabia Grand Prix. (Vport1)

12.00: Fotball, Europacuptrekning menn i Nyon, Sveits: Mesterligaens kvartfinaler og semifinaler 12.00. Europaligaens kvartfinaler og semifinaler. Conferenceligaens kvartfinaler og semifinaler. (TV2 Sport2)

12.00: Alpint, verdenscupfinale i Soldeu, Andorra: Lagkonkurranse (parallellstorslalåm). (Vsport+)

13.45: Langrenn, verdenscup i Falun, Sverige: 10 km klassisk menn. (TV3)

14.30: Motorsport, Formel 1, førstee treningsrunde foran Saudi Arabia Grand Prix. (Vsport1)

14.30: Sykling, Bredene Koksijde Classic i Belgia menn, 191,6 km Bredene – Koksijde med norsk lag og norske ryttere. (Eurosport N)

15.10: Skiskyting, verdenscup i Holmenkollen, Oslo, sprint: 7,5 km kvinner. Her starter Marte Olsbu Røiseland (bildet) soin avskjedsturne i Holmenkollen. (TV2)

16.00: Motorsport, Formel 2, kvalifisering til Saudi-Arabia Grand Prix. (Vsport1)

16.30: Motorsport, sesongstart i årets endurance-VM, direkte fra Sebring International Raceway i Florida. (Eurosport 1)

16.55: Hopp, kvalifisering til verdenscup menn, skiflyging i Vikersund (HS240). Raw Air, renn 9 av 121. (TV2)

17.00: Freestyle, verdenscup i Craigleith, Canada: Skicross kvinner og menn, utslagsrunder. (Vsport+)

17.00: Sykling, Nations Cup i banesykling. (TV2 Sport2)

18.00: Motorsport, Formel 1, andre treningsrunde foran Saudi-Arabia Grand Prix. (Vsport1)

19.00: Golf, PGA-turnering menn (8,1 mill. dollar) i Palm Harbour, Florida. (Eurosport N)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (25. runde): Borussia Mönchengladbach – Werder Bremen fra Borussia-Park. (Vsport1)

21.00: Fotball, engelsk Premier League menn (28. runde): Nottingham Forest – Newcastle fra City Ground. (Vsport Premier League)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn (26. runde): Real Valladolid – Athletic Bilbao fra Estadio José Zorrilla. (TV2 Sport1)

21.00: Fotball, spansk Segundo Division: Malaga – Levante fra La Rosaleda. (TV2 Sport Premium)

22.00: Motorsport, Rally Mexico (grus) i León (VM-runde 3 av 13): 2. dag. (Vsport3)

00.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Toronto Maple Leafs – Carolina Hurricanes fra Air Canada Centre. (Vsport1) , Washington Capitals – St. Louis Blues fra Capital One Arena. (Vsport2)

03.00: Ishockey, NHL: Anaheim Ducks – Columbus Blue Jackets fra Honda Center. (Vsport1)