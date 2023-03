Klaveness vil ikke klappe når Infantino blir gjenvalgt

Kanalen erfarer at også Nederland, England, Sverige og Tyskland vil markere på samme måte som NFF.

– Vi er ikke fornøyd med det gjenvalget, sier Klaveness til TV 2.

Infantino har sittet som Fifa-president siden han tok over etter skandaleombruste Sepp Blatter i 2016. Han ble gjenvalgt i 2019, og også da skjedde det uten motkandidater.

Torsdages kongress har startet i Rwandas hovedstad Kigali.

Norge har fremmet et forslag der Fifa bes om å undersøke om forbundet har etterlevd sine egne prinsipper om menneskerettigheter i Qatar. I tillegg er det et krav om å etterforske dødsfall relatert til fjorårets VM-sluttspill, samt en diskusjon om hvordan Fifa skal sørge for å ivareta menneskerettigheter i fremtidige mesterskap.

