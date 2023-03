Fifa-sjefen kritiserte mediene: – Hvorfor er dere så slemme?

Pressekonferansen ble innledet med at Infantino skulle svare på pressens spørsmål den neste halvtimen. Presidenten tok ordet først.

– Jeg vil gjerne starte med noen bemerkninger. Dere husker før VM i Doha. Jeg følte jeg måtte forsvare VM. I dag etter å ha blitt gjenvalgt føler jeg at jeg må beskytte Fifa. Jeg har noen spørsmål til dere, faktisk. Det er noen ting jeg ikke helt skjønner, sa sveitseren.

– Jeg skjønner for eksempel ikke hvorfor noen av dere er så slemme. Hvorfor? Hvorfor? Jeg forstår det ikke. Vi jobber hardt. Jeg jobber hardt. Hele Fifa-teamet jobber hardt, sukket Infantino.

Han kritiserte pressen videre for at når det skrives om Fifa, «handler det kun om penger».

– Fifa handler om fotball, ikke penger. Vi trenger åpenbart pengene for å gjøre at fotball skal vokse og leve over hele verden. Det er slitsomt, sa han.