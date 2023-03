De svenske stjernene uteblir fra Falun

Det svenske skiforbundet opplyser i en pressemelding at verken Karlsson eller Andersson er klare til dyst igjen. Duoen sto også over Drammen-sprinten etter å ha blitt syke etter Planica-VM.

William Poromaa har også vært forkjølet og står over. Johan Häggström blir ikke å se i lørdagens sprint på grunn av «lettere forkjølelsessymptomer».

Maja Dahlqvist dropper 10-kilometeren for å satse på sprinten, mens Anna Dyvik har meldt forfall til helgens konkurranser på grunn av smerter i ryggen.

– Det er selvsagt veldig kjedelig at så mange sterke navn blir tvunget til å stå over spennende verdenscuprenn i Falun med hjemmepublikum. Det er tøffe beslutninger å ta, og mange har håpet til det siste at det skal gå, men nå får vi heller mulighet til å gi flere løpere muligheten, sier landslagstrener Anders Byström.

Rennene i Falun starter fredag med 10km klassisk for kvinner og menn.