Maktdemonstrasjon av Klæbo i Drammen – voldsom norsk dominans

Klæbo var i helt egen klasse og vant foran Erik Valnes og franske Richard Jouve. Ansgar Evensen, Lars Agnar Hjelmeset og Even Northug fulgte deretter.

Fem av de seks finalistene var norske.

– Det er noe av det villeste vi har sett i en sprint, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Av de tolv løperne som kvalifiserte seg for semifinale, var hele åtte norske. Verdenscupdebutanten Mats Opsal var blant dem som måtte se seg slått ut.

– I fjor gikk jeg nesten ikke skirenn, og i år går jeg verdenscuprenn. Det er nesten ikke til å tro. Får jeg trene som jeg har gjort nå de to-tre neste årene, skal du ikke se bort fra at jeg tar OL-gull i 2026, sa friskusen til NRK.

Utslått ble også Pål Golberg og Pål Trøan Aune. Dermed tapte Golberg ytterligere noen poeng til Klæbo i duellen om verdenscupen sammenlagt.

– Er det noen duell, da? Det er jo ikke det, men jeg går så fort jeg kan, og er i hvert fall bedre enn resten, sa Golberg.

For Sindre Bjørnestad Skar og Sivert Wiig ble det knall og fall i kvartfinalen. De røk begge ut etter å få gått over ende. Flere utenlandske løpere led også samme skjebne. Exit ble det også for Harald Astrup Arnesen.

Harald Østberg Amundsen var eneste nordmann som ikke klarte å bli topp 30 i prologen. Dermed var hans dag over før utslagsrundene startet.

67 herreløpere stilte til start i prologen i Drammen.

[ Klæbo raskest på prologen i Drammen – fiasko for Pellegrino ]