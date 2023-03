Fifa vedtok VM-utvidelse i 2026: Fire lag per gruppe, 104 kamper totalt

Utvidelsen til 48 lag fra dagens 32 var allerede kjent. Utgangspunktet var tre lag per pulje og en ekstra runde i cupspillet (16-delsfinale), slik at det ble i alt 80 kamper. Nå har imidlertid Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) bestemt at gruppene som tidligere skal inneholde fire lag hver.

Endringen ble vedtatt på Fifa-styremøtet i Rwandas hovedstad Kigali, der det torsdag også er Fifa-kongress.

Dermed vil det spilles 72 kamper i gruppespillet og 32 kamper fra 16-delsfinalen og ut. Varigheten på mesterskapet i USA, Canada og Mexico vil også utvides til 39 dager mot 29 i fjorårets VM i Qatar.

Med det nye systemet vil det være tolv VM-grupper. De to beste i hver gruppe og de åtte beste treerne går videre til cupspillet.

Mer rettferdig

I en pressemelding fra Fifa står det at styret enstemmig vedtok den foreslåtte justeringen. Den begrunnes blant annet med at man som i alle VM siden 1986 får et system der alle lag i gruppa spiller samtidig i siste runde. Med grupper på tre lag ville to lag i siste runde kunne spille på resultat med det tredje som hjelpeløs tilskuer.

Endringen betyr også at alle lag som kvalifiserer seg til VM vil være garantert minst tre kamper.

VM-finalen i 2026 skal spilles 19. juli. Siste klubbkamper før VM skal spilles 24. mai, og spillere må frigis til landslag fra dagen etter. 56 dager for forberedelser og VM er det samme som i 2010, 2014 og 2018.

16 dagers landslagsvindu

Fifa-styret vedtok også endringer i landslagsvinduene i perioden 2025 til 2030. Det innebærer vinduer på ni dager (med to kamper) i mars, juni og november, samt et vindu på 16 dager (med fire kamper) i september-oktober.

Kvinnelandslag får i 2024 og 2025 seks årlige vinduer for samlinger og kamper, set samme som nå.

Fifa-styret fastslo også noen kriterier for utvelgelse av deltakerne i det nye og utvidede klubb-VM for menn som fra 2025 skal avvikles hvert fjerde år med 32 lag i hver turnering.

VM med fire mesterligavinnere

Kontinentale forbund med minst fire plasser skal gi plass til de fire siste års vinnere av den fremste kontinentale turneringen (i Europas tilfelle mesterligaen). Har man flere enn fire plasser, skal plasser fordeles ut fra den kontinentale klubbrankingen for samme periode.

Vinner en klubb mesterligaen flere ganger i fireårsperioden, frigjøres flere plasser til fordeling gjennom rankingen. Det vil være en grense på to lag fra hvert land, men den kan overskrides om tre eller flere lag fra landet har kvalifisert seg gjennom mesterligaseier.

Rett til finale

Dagens klubb-VM, som er en årlig turnering for de kontinentale mesterlagene, vil bli videreført, men uten VM-status. Den europeiske mesterligavinneren går rett til finale.

Ellers vedtok Fifa-styret også reglene for søknader om å arrangere kvinne-VM i 2027 og gjorde noen endringer i overgangsreglementet. Det ble også nedsatt en arbeidsgruppe som skal fremme forslag til endringer i Fifa-statuttene innen neste års kongress.

