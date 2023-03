Zuccarello scoret igjen – Wild tangerte klubbrekord

Det var Wilds 13. strake kamp med poeng. Ti av kampene har blitt seier, og tre av dem har vært overtidstap. Det er en tangering av rekorden fra desember 2016 (12-0-1).

Zuccarello bemerket seg ikke bare med en scoring. Han havnet også i klammeri med en av de største spillerne på isen, Milos Kelemen, men uten at det utviklet seg til noe mer. Det var en fysisk kamp med flere slåsskamper. Den største av dem kom i siste periode som et resultat av at Coyotes' Jack McBain taklet «Zucca» bakfra.

Det var Coyotes som gikk opp i ledelsen etter bare 1.28 minutter av første periode da Barret Hayton tegnet seg på scoringslisten.

Zuccarello utlignet deretter for Minnesota Wild etter 5.32. Deretter var Hayton frampå igjen i powerplay og sørget for 2-1 etter 12 minutter av perioden. Wild utlignet igjen ved Ryan Reeves.

Minnesota Wild gikk opp i ledelsen i andre periode ved Matt Boldy og økte deretter til 4-2 ved Connor Dewar, før Coyotes reduserte rett før pause ved Brett Ritchie.

I tredje periode utlignet Clayton Keller for Coyotes uten at Wild klarte å komme tilbake, og dermed gikk kampen til spilleforlengning. Etter 0.51 scoret Keller igjen, og dermed gikk Minnesota Wild på et 4-5-tap.

Mats Zuccarello fikk nesten 22 minutter på isen totalt og noterte seg for mål nummer 22 denne sesongen. Totalt er nordmannen oppe i 62 målpoeng.

Neste kamp er mot St. Louis Blues natt til torsdag.

---

National Hockey League (NHL) søndag, grunnserien:

Detroit Red Wings – Boston Bruins 5-3, Pittsburgh Penguins – New York Rangers 3-2 e.f., New Jersey Devils – Carolina Hurricanes 3-0, St. Louis Blues – Vegas Golden Knights 3-5, Tampa Bay Lightning – Jets 2-3, Calgary Flames – Ottawa Senators 5-1, Anaheim Ducks – Nashville Predators 4-5 e.f., Arizona Coyotes – Minnesota Wild 5-4 e.f.