Hopp-Bråthen fyrer løs mot arrangøren etter utsettelse

Rennet skulle etter planen ha startet 16.30. Det viste seg helt umulig. Snøen lavet ned over Lysgårdsbakkene og skapte trøbbel for arrangørene.

Ny start ble så satt til klokken 17, men det drøyde ytterligere før man kom i gang.

– Dessverre er ikke bakken slik standarden skal være når det skal hoppes verdenscuprenn. Det er veldig trist når vi egentlig har helt ideelle forhold. Vi har det meste på plass, bare ikke en klar hoppbakke, sa Clas Brede Bråthen til TV 2.

Oppgitt

Han mener snøværet ikke kunne komme som noen overraskelse.

– Jeg har i hvert fall sett på værmeldingen at det skulle komme snø. Dette skulle vi vært forberedt på. Det har skjedd før, sa Bråthen – og la til:

– Det er synd når læringskurven er så flat.

Hoppsjefen beskrev snøværet som lett. Han mener arrangøren burde hatt flere mannskaper tilgjengelig.

– Det mangler cirka 15 personer med ski som kan tråkke bakken. Dere kan låne meg noen ski, så kan jeg tråkke. Vi kan ikke ha det sånn at vi må redde arrangøren på denne måten, sa sportssjefen tydelig irritert.

Sportssjef Ståle Villumstad hjelper til å tråkke nysnøen i unnarennet før damenes utsatte hopprenn i Lysgårdsbakken på Lillehammer mandag. (Geir Olsen/NTB)

Innrømmet svikt

Per Olav Andersen, leder for organisasjonskomiteen, innrømmer overfor TV 2 at ting burde vært gjort annerledes.

– Vi har nok undervurdert behovet for tråkkere i dag. Vi har vært for treige med å få ut nok tråkkere nå, sa han til TV 2.

– Vi får ta til etterretning at vi bør være forberedt på snøvær i Norge. Jeg skulle gjerne vært denne foruten, la Andersen til.

Det er ikke kjent om utsettelsen skaper problemer for gjennomføringen av herrenes renn senere mandag.