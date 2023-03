Zuccarello scoret i storseier for Minnesota Wild

Zuccarello scoring kom i tredje periode da han økte Wild-ledelsen til 4–2 i overtallsspill. Nordmannen satte da inn returen Sharks-keeperen måtte gi på et skudd fra Ryan Hartman.

Kampen, som ble spilt i San Jose, endte til slutt 5–2 i Minnesota Wilds favør.

Minnesota Wild gikk til pause med 1-0-ledelse etter den første perioden etter at Zuccarello hadde sendt Jared Spurgeon alene med keeper før to minutter var spilt av kampen. Spurgeon gjorde ingen feil og sendte bortelaget i ledelse.

Logan Couture sørget for balanse i regnskapet da han utlignet til 1–1 i 2. periode, men Wilds gikk likevel til periodepause med ettmålsledelse - takket være en scoring av Frederick Gaudreau i overtallsspill.

I tredje periode økte Marcus Johansson til 3-1, før Tomas Hertl reduserte for Sharks. Zuccarello sørget for tomålsledelse før Matt Boldy fastsatte sluttresultatet til 5–2.

Minnesota Wild ligger for øyeblikket på andreplass i den sentrale divisjonen, noe som er sikker kvalifiseringsplass til Stanley Cup-sluttspillet.

National Hockey League (NHL) lørdag, grunnserien:

Boston Bruins – Detroit Red Wings 3-2, Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers 5-1, Buffalo Sabres – New York Rangers 1-2 e.f., Colorado Avalanche – Arizona Coyotes 3-2 e.f., Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights 0-4, Columbus Blue Jackets – St. Louis Blues 2-5, Florida Panthers – Winnipeg Jets 4-5 e.f., Montréal Canadiens – New Jersey Devils 1-3, Tampa Bay Lightning – Chicago Blackhawks 3-1, Toronto Maple Leafs – Edmonton Oilers 7-4, New York Islanders – Washington Capitals 1-5, Seattle Kraken – Dallas Stars 3-4 e.f., Vancouver Canucks – Ottawa Senators 5-2, Los Angeles Kings – Nashville Predators 1-2 e.str., San Jose Sharks – Minnesota Wild 2-5.