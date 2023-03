Saltvik Pedersen sikret verdenscuptittelen – vant utforfinalen

Det er sjette gang på rad Karmøy-alpinisten går til topps i verdenscupen. Søndag slo han nederlandske Niels de Langen med 68 hundredels sekund og kunne juble for sammenlagtseier til tross for at det gjenstår fire renn av årets sesong.

Saltvik Pedersens argeste konkurrent, nederlandske Jeroen Kampschreur, kjørte ut i søndagens renn.

Saltvik Pedersen har hatt en eventyrlig sesong med tolv seirer i verdenscupen, i tillegg til at han nylig vant fire VM-gull i spanske Espot.

Det gjenstår to storslalåmrenn og to slalåmrenn i sesongen. De kjøres i italienske Cortina, som er Paralympics-vert i 2026.