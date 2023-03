Kilde målløs av Shiffrins rekordrenn: – Beste jeg har sett av henne

– Jeg ser bare helt rå skikjøring som hun har levert hele sesongen. Og førsteomgangen hun kjørte i dag, er kanskje det beste jeg har sett av henne, sier Kilde til NTB.

Det norske fartsfantomet er kjæreste med Shiffrin, som tangerte alpinlegenden Ingemar Stenmarks 86 verdenscupseire da hun vant fredagens storslalåmrenn i Åre.

– Å tangere Stenmark er i seg selv helt fantastisk imponerende. Det blir nesten så imponerende og langt fra virkeligheten at det for min det blir vanskelig å ta stilling til. 86 seiere er bare helt ekstremt. Og hun er ikke ferdig enda, det toget der stopper ikke, sier Kilde.

Shiffrin vant sitt første verdenscuprenn i nettopp Åre i desember 2012. Over ti år senere var hun tilbake og tok sin 86. seier på samme sted.

– Jeg synes det er så kult å se, for hun har kanskje ikke vært like overlegen i storslalåm som i slalåm, og hun har jobbet veldig hardt for å få til det. Det var jo nesten ikke en sprut fra skien hennes i dag, sier Kilde.

Shiffrin vant rennet med 64 hundredeler ned til Italienske Federica Brignone på 2.-plass. Hjemmehåpet Sara Hector endte som nummer tre.

Lørdag får Shiffrin mulighet til å passere Stenmark i slalåmrennet i Sverige.