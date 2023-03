Casper Ruud videre i Indian Wells – slo Diego Schwartzman i strake sett

Nordmannen avanserte til tredje runde med seier 6-2, 6-3. Dermed tangerte han sitt beste resultat i hardcourt-turneringen i California. Ruud røk ut i runde tre av fjorårets utgave.

For å nå fjerde runde må den norske verdensfireren slå chileneren Cristian Garín. Garin knuste japanske Yoshihito Nishioka fredag. Den 26 år gamle chileneren er rangert som nummer 97 i verden og har vunnet to av tre møter med Ruud tidligere.

Sist gang Garin slo nordmannen var i finalen av ATP 250-turneringen i Houston tilbake i 2019. Ruud vant det siste møtet i ATP Cup i Australia fjor.

Ruud har hatt en trå start på året med blant annet en tidlig exit i Australian Open. 24-åringen har nå vunnet fire og tapt fire kamper denne sesongen.

Schwartzman (38 på verdensrankingen) er en av spillerne Ruud har spilt mot oftest de siste årene. På de ni møtene har den fotrappe argentineren vunnet fem kamper, men kun én av de fem siste etter fredagens nederlag.

Lange ballvekslinger

Schwartzman måtte fredag slite mot en presis og god Ruud. Snarøya-mannen viste få svakheter i spillet og satte Schwartzman på tøffe prøver.

Ruud hadde en turneringspause i februar for å hente seg inn etter et hektisk fjorår, der han var i to Grand Slam-finaler og finalen i ATP-sluttspillet.

Det var lange ballvekslinger i starten av fredagens oppgjør. På Schwartzmans andre serve kriget Ruud lenge og sikret til slutt bruddet til 3-1-ledelse. Senere i settet brøt Ruud igjen og vant 6-2.

Avgjorde

I andre sett var Schwartzman mer med, og i Ruuds andre servegame ga argentineren god kamp om poengene. Ruud greide til slutt å kjempe til seg seieren på egen serve.

I Schwartzmans påfølgende servegame tok Ruud initiativet og brøt til 4-2-ledelse. Det ga ikke nordmannen fra seg og sikret avansement.

Taylor Fritz er regjerende mester i turneringen på hjemmebane.

