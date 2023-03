Ujevn start for Hovland i Florida – tre birdier og bogeyer

Hovland fikk en drømmestart med birdie på det første hullet og fikk par på de to neste. 25-åringen fulgte dessverre opp med rundens første bogey på hull fire.

Golfstjernen slo tilbake med en birdie på hull seks, før han røk på to nye bogeyer på hull ni og 13.

Hovland går i skrivende stund ut på hull 15 etter å ha satt sin tredje birdie for dagen. Dermed ligger han på en delt 45.-plass på par etter 14 hull.

I fjor ledet Hovland en kort stund Players Championship etter strålende spill, men en trøblete avslutning gjorde at han til slutt endte på en delt 9.-plass. Australske Cameron Smith vant på 13 slag under par.

Turneringen i Florida er den største turneringen på PGA-kalenderen etter de fire såkalte majorturneringene The Masters, PGA Championship, U.S. Open og The Open.

