Torsdagens direkte TV-sport

08.00: Golf, Internatonal Series Thailand, Asian Tour fra Black Mountain Golf Club i Hua Hin, Thailand. (Vsport Golf)

08.00: Snooker, Six Red World Championship 8-delsfinale fra Thailand. (Eurosport 1)

11.30: Golf, Kenya Open (2 mill. dollar), europatour menn i Nairobi med Kristian Krogh Johannessen og Elias Bertheussen i feltet. (Vsport Golf)

12.00: Biljard, Premier League Pool, fjerde dag. (Vsport+)

13.15: Skiskyting, verdenscup i Östersund, Sverige, normaldistanse: 15 km kvinner. (NRK1)

13.15: Sykling, etapperittet Tirreno – Adriatico i Italia, verdenstouren menn (7 av 35): 4. etappe, 219 km Greccio – Tortoreto. (Eurosport N)

15.10: Sykling, etapperittet Paris – Nice i Frankrike, verdenstouren menn (6 av 35): 5. etappe, 212,4 km Saint-Symphorien-sur-Coise – Saint-Paul-Trois-Châteaux. (TV2 Sport2, Eurosport N fra 16.00)

16.20: Skiskyting, verdenscup i Östersund, Sverige, normaldistanse: 20 km menn. Verdens beste skiskytterbrødre, Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø er begge hjemme på grunn av korona. (NRK1)

17.45: Golf, Players Championship (25 mill. dollar), PGA-turnering menn i Ponte Vedra Beach, Florida med Viktor Hovland på start. (Eurosport N)

18.00: Håndball, EM-kvalifisering menn, gruppe 2 (3. runde): Serbia – Norge fra Novi Sad. (TV3)

18.10: Kombinert, verdenscup kvinner (10 av 10) i Midtstubakken, Oslo: Hopp (HS106). Verdens beste kvinnelige kombinertutøver, Gyda Westvold Hansen (bildet) skal i aksjon her. Det er første renn i årets Holmenkollen Skifestival. (NRK1)

18.45: Fotball, Europaligaen menn, åttedelsfinaler 1. kamp: Union Berlin – Union Saint-Gilloise fra Stadion An der Alten Försterei. (Vsport+), Sporting Lisboa – Arsenal fra Estadio Jose Alvalade. (Vsport1), Roma – Real Sociedad fra Olympiastadon. (Vsport2)

18.45: Fotball, Conferenceligaen menn, åttedelsfinaler 1. kamp: AEK Larnaka – West Ham fra AEK Arena. (Vsport3)

20.00: Tennis, Indian Wells-turneringen (hardcourt) i California: ATP Masters1000 menn og WTA1000 kvinner. (Eurosport 1)

20.45: Darts, Premier League fra Liverpool. Night Six. (Vsport+)

21.00: Fotball, Europaligaen menn, åttedelsfinaler 1. kamp: Manchester United – Real Betis fra Old Trafford. Hjemmelaget trenger mildt sagt en opptur etter smellen for Liverpool sist helg. (3+), Juventus – Freiburg fra Juventus stadion. (Vsport1), Sevilla – Fenerbahçe fra Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. (Vsport2)

21.00: Fotball, Conferenceligaen menn, åttedelsfinaler 1. kamp: Lech Poznan – Djurgården fra Stadion Miejski. (Vsport3)

00.00: Tennis, Indian Wells-turneringen (hardcourt) i California: ATP Masters1000 menn og WTA1000 kvinner. (Eurosport 1)

01.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien): Montréal Canadiens – New York Rangers fra Centre Bell. (Vsport1), Washington Capitals – New Jersey Devils fra Capital One Arena. (Vsport2)

04.00: Ishockey, NHL: Seattle Kraken – Ottawa Senators fra Climate Pledge Arena. (Vsport1)