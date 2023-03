Uno-X misset i spurten i Paris-Nice: – Er for pysete

Alexander Kristoff er Uno-X-lagets største håp i spurt, men mandag ble han stengt inne like før mål og greide ikke hevde seg i spurten som danske Mads Pedersen vant. Kristoff ble nummer elleve.

Lagkamerat Søren Wærenskjold var også med helt oppe i teten, men også han var sjanseløs i avslutningen.

– Hadde jeg kommet to sekunder lenger fram, hadde jeg ligget på hjulet til Søren gjennom svingen, men nå kom jeg litt i mølja og måtte bremse ganske mye. Det koster en del når det er 500 meter igjen, sa Kristoff til TV 2 etter etappen.

Kristoffs beste resultat i Paris-Nice var i 2015 da han vant den første etappen.

– Pysete

Wærenskjold var irritert over hvordan eget lag fremsto i avslutningen. Han mener de må bli tøffere.

– Det er irriterende, for å si det mildt. Vi må få alle til å bli litt tøffere i spurten, for jeg synes vi noen ganger er for pysete. At vi mister plassen på slutten, og da er det kjørt, sa han og la til:

– Vi må ta et kurs i hvordan å knuffe skikkelig, for det er ikke godt nok.

I brudd

Uno-X viste seg fram tidlig på mandagens etappe da danske Jonas Gregaard støtet med 158 kilometer igjen til målgang i Fontainebleau. Uno-X-mannen fikk imidlertid aldri noen stor avstand ned til hovedfeltet, og etter hvert samlet det seg.

Noen mil før mål samlet feltet seg for en massespurt der danske Pedersen var sterkest. Han slo nederlenderen Olav Koiij med få centimeter. Magnus Cort sørget for to dansker på pallen med sin tredjeplass.

Belgiske Tim Merlier vant den første etappen av årets ritt som avsluttes 12. mars.