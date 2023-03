Tirsdagens direkte TV-sport

05.00: Snooker, Six Red World Championship fra Thailand, andre dag. (Eurosport 1)

12.00: Biljard, Premier League Pool. Andre dag. (Vsport+)

12.30: Snooker, Six Red World Championship fra Thailand, andre dag. (Eurosport 1)

13.15: Sykling, etapperittet Tireno - Adriatico i Italia, verdenstouren menn (7 av 35): 2. etappe, 209 km Camaiore – Follonica. (Eurosport N)

15.10: Sykling, etapperittet Paris - Nice i Frankrike, verdenstouren menn (6 av 35): 3. etappe, 32,2 km tempo i Dampierre-en-Burly. (TV2 Sport2, Eurosport N fra 16.00)

18.30: Biljard, Premier League Pool. Andre dag, kveldsprogrammet. (Vsport+)

18.45: Fotball,Conferenceligaen menn, åttedelsfinale 1. kamp: Lazio - Alkmaar fra Olympiastadion i Roma. (Vsport1)

19.00: Ishockey, NM-sluttspillet kvartfinale, tredje kamp: Vålerenga - Frisk Asker fra Jordal amfi. Vålerenga har vunnet de to første oppgjørene og kan ta en avgjørende ledelse her. Men det er best av sju kamper for å nå semifinalen. (TV2 Sport2)

20.00: Fotball, UEFA Youth Cup, kvartfinale U18: Manchester City - Oxford United. (Vsport2)

21.00: Fotball, Mesterligaen, åttedelsfinaler 2. kamp: Chelsea - Borussia Dortmund fra Stamford Bridge. Tyskerne har 1-0 ledelse fra første kamp. (TV2 Sport Premium), Benfica - Club Brugge fra Estadida Luz. Hjemmelaget leder 2-0. (TV2 Sport1)

21.00: Fotball, engelsk League One, utsatt kamp: Plymouth - Derby fra Home Park. (Vsport1)

01.00: Ishockey, National Hockey League: Tampa Bay Lightning – Philadelphia Flyers fra Amalie Arena. (Vsport+), New Jersey Devils – Toronto Maple Leafs fra Prudential Center. (Vsport2)

02.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild – Calgary Flames fra Excel Energy Center. Skal Mats Zuccarello og hjemmelaget ta sin fjerde strake seier? (Vsport1)

04.00: Ishockey, NHL: Seattle Kraken – Anaheim Ducks fra Climate Pledge Arena. (Vsport2)