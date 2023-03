Wiklund tok VM-sølv på 1500-meter

Dermed har Tåsen-løperen hanket inn to VM-medaljer før hun skulle ut på den avsluttende 5000 meteren senere søndag.

Wiklund skulle gå i tredje siste par på 1500 meter, men måtte gå distansen alene da makkeren Qishi Li ikke stilte til start. Likevel gikk Wiklund inn til tiden 1.54,30. Dermed gikk hun opp i ledelsen forbi den da ledende Kimi Goetz med 0,96 sekunder.

Ble litt satt ut

I paret etter gikk Antoinette Rijpma de Jong 0,76 sekunder raskere, og Wiklund sto dermed med nest beste tid. I siste par var ingen raskere og sølvet ble dermed norsk. Det ble hennes andre medalje så langt i mesterskapet.

– Det er veldig gøy. Skal jeg være ærlig så ble jeg litt satt ut på start, da jeg fant ut at jeg måtte gå alene. Men så tenkte jeg ok, jeg får bare legge det bak meg og tenke at jeg har gått mange gode løp alene i Norge, så jeg får bare gjøre det samme her, sa Wiklund til Viaplay etter VM-sølvet var i boks.

Wiklund er ikke sikker på om hun kunne nådd opp til gullet hvis hun hadde hatt en makker å gå med.

– Det var lang opp til gullet for så vidt, men det hadde nok hjulpet.

Japanske Miho Takagi tok bronsen, ni hundredeler bak Wiklund.

Wiklund tok gullet på 3000 meter tidligere i mesterskapet da hun ble historisk som første norske kvinne.

Eitrem beste norske

Sander Eitrem ble beste norske på 1500 meteren da han gikk inn til 5.-plass tidligere søndag.

Eitrem ble nummer tre i det siste verdenscupløpet i Polen før VM, men klarte ikke å gjenskape det på søndagens 1500 meter.

20-åringen klokket inn på tiden 1.44,64 og endte til slutt på 5.-plass.

Amerikanske Jordan Stolz tok gullet med tiden 1.43,59, 23 hundredeler foran nederlandske Kjeld Nuis. Thomas Krol sikret bronsen.

Allan Dahl Johansson ble nest beste norske på 8.-plass med tiden 1.45,40.

Peder Kongshaug var også i aksjon i Heerenveen og kom godt i gang på sin 1500 meter. Dessverre mistet han festet i en sving og gikk i isen mot slutten av løpet.