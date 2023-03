Sondre Guttormsen tok EM-gull i stav innendørs

Med et hopp på 5,80 meter sikret han gullet foran greske Emmanouil Karalis. Karalis kom også over 5,80, men rev på et tidligere tidspunkt enn Guttormsen. Polske Piotr Lisek tok bronsen. Han hoppet også 5,80.

Guttormsen kom seg over både 5,40, 5,70 og 5,80 i konkurransen. Han sto over én høyde.

Guttormsen innehar den norske innendørsrekorden på 5,90, og selv om han ikke kom helt opp dit, vant han konkurransen i Istanbul. Det var ikke bare hans første gull, men også hans første medalje i et internasjonalt seniormesterskap.

Pål Haugen Lillefosse var også med i finalen, men han fikk det ikke helt til å sitte og endte på 5,60 meter. Det holdt til 6.-plass.

Sist sesong ble Guttormsen nummer to bak svensken Armand Duplantis i Diamond League-finalen i Zürich. Da hoppet han 5,86 meter og tangerte den norske utendørsrekorden. Den deler han med Lillefosse.

