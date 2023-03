Hovland tilbake i seierskampen i Florida – ett slag bak lederen

Med to birdier på det siste hullene, samt unøyaktighet fra sine nærmeste konkurrenter, gjør at Hovland for alvor er tilbake i kampen om seieren i turneringen.

Den norske golfstjernen var ett slag bak lederen foran den fjerde og avsluttende runden i Orlando, Florida. Der fikk han en sur start med én bogey og en dobbeltbogey på de første ni hullene.

Deretter slo han tilbake og er bare slaget bak fire spillere på åtte slag under par. Det gjenstår seks hull for nordmannen.

Etter bogey på hull én havnet Hovland i kjempetrøbbel på dagens åttende hull. Han slo et svakt innspill som la seg uheldig i bunkeren, og han måtte deretter bruke to slag for å komme seg ut.

Han endte opp med å bokføre en dobbeltbogey, og dermed så det svært vanskelig ut med tanke på seier for den norske stjernen.

Han slo tilbake med en birdie på hull ti og elleve, og med hjelp fra blant andre amerikanske Kurt Kitayamas store miss, har seierskampen åpnet seg helt opp.

Hovland står med tre seirer på PGA-touren. Hovland var også i seierskampen i samme turnering i fjor.

Fredag fikk nordmannen inn en hole-in-one. Den bragden har han i alt klart fire ganger på PGA-touren, og ingen har gjort det oftere enn ham siden starten av 2021/22-sesongen.

